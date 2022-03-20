Шість країн Європи розпочали процес розслідування військових злочинів, які російські загарбники скоїли в Україні, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Йдеться про такі країни:

Естонія;

Литва;

Німеччина;

Польща;

Словаччина;

Швеція.

«Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб пришвидшити обмін інформацією та доказами», – заявила Венедіктова в неділю, 20 березня.

Зазначимо, що з часу вторгнення Росії в Україну, яке почалося вранці 24 лютого, ворожі солдати скоїли масу військових злочинів і продовжують їх вчиняти. Йдеться про мародерство, свідоме руйнування обстрілами житлових будинків, розстріли колон з людьми, які намагаються евакуюватися з міст, де йдуть запеклі бої, свідомі обстріли населених пунктів, у яких немає жодного військового об’єкта, знищення цивільної і критичної невійськової інфраструктури, викрадення чиновників і журналістів, зґвалтування та інші.