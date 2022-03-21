У Києві та Київській області запроваджують посилену комендантську годину, що триватиме півтори доби. Про це 21 березня повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Посилена комендантська година триватиме із 20:00 21 березня до 7:00 23 березня. У цей час пересуватися містом без спецперепусток буде заборонено.

У період дії комендантської години можна виходити на вулицю тільки щоб дійти до найближчого укриття.

«Тому прошу всіх залишатися вдома, або в укриттях – за сигналу тривоги. Містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецперепустками», – повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У КМДА зазначили, що цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп.