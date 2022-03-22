Через обстріли російських військових загорілись дві будівлі та вантажівка

У вівторок, 22 березня, у Оболонському районі Києва через обстріли російських військових загорілись дві будівлі та вантажівка. Відомо про одного загиблого та трьох поранених.

Як повідомляють рятувальники, пожежа через обстріли виникла приблизно о 13:10, її вдалось ліквідувати практично через дві години, о 15:00. Військова адміністрація Києва повідомила, що через удар по Оболоні загинула одна людина, ще троє поранені.

За всі 27 днів спротиву у Києві пошкоджено 72 багатоповерхівки, 6 приватних будинків, 11 шкіл та 5 дитсадків.

Зазначимо, що метою війни, яку Росія розпочала в Україні, є взяття Києва. Однак ворожі війська зазнали фіаско, а тому вдаються до ракетних обстрілів житлових кварталів і цивільної інфраструктури.