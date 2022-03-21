Кожен з нас має зброю, навіть якщо вона не виглядає, як автомат. Якщо ви маєте Instagram або TikTok і бачите на вулицях рідного міста техніку ЗСУ, то, взявши в руки телефон і виклавши коротеньке відео у соцмережі, можете вбити вісьмох людей. Так зробив чоловік у Києві, противник помітив у соцмережах його відео і запустив ракету саме у це місце. Не працюйте на ворога, думайте головою.

ZAXID.NET підсумовує двадцять шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уперше від початку війни росіяни обстріляли Житомирську область із «Градів». Росіяни завдали ракетного удару по військовому полігону на Рівненщині. Неспокійно було на Сумщині, з боку області в глиб України запустили велику кількість ракет. На заводі ж «Сумихімпром» через обстріли стався витік аміаку.

Ворог продовжує обстрілювати Київ, цього разу уламки ракет потрапили в торговий центр Retroville. У столиці оперативно затримали чоловіка, який викладав в TikTok відео з технікою ЗСУ біля цього ТЦ. Ймовірно, саме на основі даних із соцмереж російські окупанти завдали потужного ракетного авіаудару, внаслідок якого загинуло восьмеро людей.

Цинічні обстріли мирних мешканців були й під час евакуацій. Росіяни уже традиційно не дотримуються своїх обіцянок і відкривають вогонь по автобусах з дітьми.

Українці продовжують героїчно виходити на мітинги проти окупаційних військ. Росіяни відкрили вогонь по мітингувальниках у Херсоні, учасників мирної акції протесту також закидали світлошумовими гранатами.

Додамо, що Росія відправила службовців підрозділу Росгвардії ОМОН, щоб розганяти мирні акції проти окупації в українських містах.

The Wall Street Journal повідомив, що зараз Росія скоригувала свою тактику щодо війни в Україні і уже не ставить за мету взяти Київ – акцент тепер зроблять на південних та східних територіях.

Втрати російських окупантів

Генштаб опублікував заспокійливе відео знищення російської піхоти у Маріуполі. ЗСУ тим часом збили російський винищувач, а також два безпілотники під Чугуєвом на Харківщині. Українці також знищили три ударні і одну повітряну армію РФ.

Станом на ранок 21 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 15000 військових. Також було знищено:

танків – 498 (+22);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 535 (+48);

артилерійських систем – 240 (+10);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 80 (+6);

засобів протиповітряної оборони – 45 (+1);

літаків – 97 (+1);

гелікоптерів – 121 (+3);

автомобільної техніки – 969 (+22);

легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 24 (+3);

спеціальна техніка – 13 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Восьмеро людей загинули від ракетного удару в торговий центр у Києві, четверо цивільних загинули від обстрілу Житомирської області з «Градів». У Харкові від російського снаряду загинув 96-річний в'язень концтаборів.

Через обстріл евакуаційних автобусів з дітьми з Маріуполя, є діти у важкому стані.