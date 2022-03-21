Витік аміаку стався на заводі «Сумихімпром»

У понеділок, 21 березня, внаслідок артилерійського обстрілу стався масштабний витік аміаку на заводі «Сумихімпром». Радіус ураження становить близько 2,5 км, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, загрози через витік аміаку для Сум немає, однак вітер віє у бік села Новоселиця, Верхня Сироватка.

фото Дмитра Живицького

У ДСНС доповнили інформацію, що загрози населенню міста немає. Рятувальники наклали бандаж на пошкоджений трубопровід і займаються осадженням аміачної хмари. Попередньо жертв немає, травмований один працівник підприємства.

«21 березня о 03:55 у м. Суми стався обстріл території ПАТ «Сумихімпром», внаслідок обстрілу був пошкоджений 1 резервуар з аміаком. Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку», – повідомили в ДСНС.

Станом на 7:50 витік аміаку з пошкодженого резервуара ємністю у 50 тонн ліквідували.

Завод «Сумихімпром» контролює олігарх Дмитро Фірташ. Територія заводу – 240 гектарів, на якій розміщено 30 цехів.

Що відомо про аміак і чим він небезпечний

Аміак – безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;

якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно сховатися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати й увімкнути душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Перша допомога при отруєнні аміаком: