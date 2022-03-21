Українські військові за 26 днів війни знищили три російські ударні армії та одну повітряну армію Росії. Загалом таких армій у ворога є 10, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у понеділок, 21 березня.

Олексій Арестович повідомив про втрати росіян на 26 день війни не кількістю одиниць, як це щодня робить Міноборони, а організаційно-штатними структурами. Так, за 26 днів російсько-української війни українці знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйонний бойових броньованих машин, 5 дивізіонів реактивної системи залпового вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків літаків і 5 авіаполків вертольотів.

«Загалом це становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з’єднань. Тобто ми знищили три російські ударні армії та одну повітряну армію, загалом чотири армії з десяти, які є у Російської Федерації», – підсумував Арестович.

Він подякував усім військовим, а також працівникам ДСНС та медикам, які долучаються до порятунку людей у війні з Росією.