Українці знищили три ударні і одну повітряну армію РФ
Олексій Арестович розповів про перемоги України на 26 день війни
Українські військові за 26 днів війни знищили три російські ударні армії та одну повітряну армію Росії. Загалом таких армій у ворога є 10, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у понеділок, 21 березня.
Олексій Арестович повідомив про втрати росіян на 26 день війни не кількістю одиниць, як це щодня робить Міноборони, а організаційно-штатними структурами. Так, за 26 днів російсько-української війни українці знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйонний бойових броньованих машин, 5 дивізіонів реактивної системи залпового вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків літаків і 5 авіаполків вертольотів.
«Загалом це становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з’єднань. Тобто ми знищили три російські ударні армії та одну повітряну армію, загалом чотири армії з десяти, які є у Російської Федерації», – підсумував Арестович.
Він подякував усім військовим, а також працівникам ДСНС та медикам, які долучаються до порятунку людей у війні з Росією.