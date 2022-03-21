Українські військові позбавили загарбників боєприпасів, їжі та іншого

У Чернігівській області українські військові знищили два "КамАЗи" окупантів із боєприпасами та провіантом, повідомило у ніч на понеділок, 21 березня, оперативне командування «Північ».

«Не доїдуть до окупанта боєприпаси та провіант. Два “КамАЗи” – мінус. Сили спротиву Чернігівщини працюють», – зазначили в командуванні й показали знищені автівки на фото.

Зазначимо, що за 20 березня російські загарбники в Україні втратили 170 солдатів лише на Донбасі. Інформація про інші напрямки уточнюється. Крім того, повітряні сили знищили один російський літак, дві крилаті ракети і чотири безпілотники. Також 20 березня Збройні сили України знищили на Чернігівщині колону техніки загарбників з особовим складом.