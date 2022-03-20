Українські воїни продовжують знищувати ворогів

За добу неділі, 20 березня, українські захисники знищили 170 росіян лише в Донецькій та Луганській областях. Загалом кількість вбитих загарбників за добу є значно більшою, однак дані з інших напрямків уточнюються.

«На Донецькому та Луганському напрямках завдяки вмілим та майстерним діям Українських воїнів було успішно відбито сім атак ворога, знищено 12 танків, 9 БМП, 3 автомобіля, близько 170 осіб живої сили. Підрозділи ППО збили 1 ворожий Су-34 та 1 вертоліт окупантів (втрати уточнюються)», – сказано у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Там зазначили, що противник продовжує нанесення авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя, зокрема, по металургійному комбінату «Азовсталь». Веде штурмові дії на західних та східних околицях, у напрямку центральної частини міста. Успіху не має. Зазнає втрат.

На Таврійському напрямку суттєвих змін не відзначено. Однак з метою запобігання мітингам в окупованих населених пунктах, загарбники перемістили туди підрозділи росгвардії, які намагаються проводити каральні заходи проти мирного населення на території Херсонської та Запорізької областей.

«Очікується продовження проведення окупантами заходів спрямованих на встановлення окупаційної влади на тимчасово підконтрольних територіях та боротьби з осередками національного спротиву», – додали у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку (Миколаївська область) противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки.

Водночас ворожі війська продовжують готувати наступ на Київ, але зазнають невдачі.

Крім того, на Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій російськими спецслужбами на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Білорусі у військову операцію проти України.