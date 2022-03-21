У неділю, 20 березня, з території Сумської області вглиб України залетіла велика кількість російських літаків, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у нічному відеозверненні, опублікованому в ніч на 21 березня.

«Велика кількість літаків з боку Російської Федерації через Сумську область пролетіла сьогодні [20 березня] вглиб України. Я сподіваюся, що сьогодні вся Україна проведе цю ніч спокійно, але тенденції не дуже позитивні з огляду на те, що росіяни починають таку активізацію своєї діяльності», – сказав Живицький.

Він не уточнив, у який саме час доби в Україну залетіли ворожі літаки, але додав, що в регіоні за неділю кілька разів оголошували повітряну тривогу. Командування пПовітряних сил повідомило про один збитий літак за неділю.

Водночас Живицький зауважив, що російські літаки регулярно пролітають через Сумщину, але повертаються назад в Росію. На його думку, ці літаки летять для проведення розвідки або бомбардувань.