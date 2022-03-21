На будинок, де жив Борис Романченко, російські окупанти скинули бомбу

У Харкові після бомбардування російських військ загинув один із в’язнів німецьких концтаборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау, який дожив до наших днів, 96-річний Борис Романченко. Про це повідомила адміністрація меморіального комплексу Бухенвальд із посиланням на його внучку.

Романченко мешкав в одному з багатоквартирних будинків, у який 18 березня влучила російська бомба.

У 1942 році Романченко потрапив до концтабору Бухенвальд, а у наступні три роки пройшов концтабори Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен.

1/2

Wie wir von Angehörigen erfahren haben, wurde unser Freund Boris Romantschenko, der die KZs #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora und #BergenBelsen überlebt hatte, am vergangenen Freitag bei einem Bombenangriff auf sein Wohnhaus in #Charkiw getötet. Wir sind zutiefst bestürzt. pic.twitter.com/SOMAdpQn35 — Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022

«Як ми дізналися від родичів, наш друг Борис Романченко, який пережив концтабори Buchenwald, Peenemünde, Dora і BergenBelsen, загинув минулої п'ятниці внаслідок вибуху бомби у своєму будинку в Charkiw. Ми глибоко стривожені», – сказано в повідомленні Меморіалу.

Як повідомляє адміністрація меморіального комплексу, Романченко виступав за те, щоб люди пам'ятали про нацистські злочини і був віце-президентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.

Нагадаємо, 20 березня у Харкові під час нічних обстрілів загинули п'ятеро людей, у тому числі дев'ятирічний хлопчик.