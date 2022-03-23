Російські окупанти продовжують намагання просунутись до Харкова і активізують обстріли як міста, так і прилеглих населених пунктів. Втім ворог зазнає великих втрат, у тому числі в особовому складі. Про це у середу, 23 березня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, росіяни активніше використовують системи залпового вогню та обстрілюють Харків із далеких відстаней.

«Окупанти війну за Харків програли, тому єдине, що їм залишається - це наносити удари із далеких відстаней. За добу таких було 32. Штаб оборони відзначив підвищену активність противника у застосуванні РСЗВ - 280 разів та танкових ударів - 9 разів. Вперше окупанти обстрілювали ракетами Лозову, постраждали щонайменше 8 цивільних, з них 4 – тяжкопоранені», – повідомив голова військової адміністрації.

За його словами, ЗСУ тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів. У напрямку Ізюма росіяни намагаються сконцентрувати свої сили.

«Наші ЗСУ не допускають їхнього просування, росіяни там вже не раз отримували ганебні поразки. Під час останніх атак ворог втратив близько 400 осіб особового складу та десятки одиниць техніки», – повідомив Олег Синєгубов.

Він також наголосив, що усі медичні заклади Харківщині працюють в штатному режимі. Медичні послуги населенню надаються також і на тимчасово окупованих територіях.