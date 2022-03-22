Під час бою на околицях Ізюму Збройні сили України поповнили перелік здобутих трофеїв. Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, українська армія знищила колону окупантів. Вони просто втекли з поля бою, покинувши техніку.

За словами Олега Синєгубова, у Харкові збільшилась кількість артилерійських обстрілів.

«За минулу добу російські окупаційні війська нанесли 84 удари різних видів. Було зафіксоване нанесення ракетного удару, але сьогодні, біля 5 ранку, мобільні підрозділи Збройних Сил України в районі Нової Водолаги збили крилату ракету окупантів», – написав голова ОДА.

Активність ворога, за словами Синєгубова, вчора також була у Дергачі, селі Циркуни і у Чугуївському напряку. Під Чугуєвом наші ЗСУ вчора збили ворожий літак. Сьогодні вранці був збитий розвідувальний безпілотник.

Загалом за 27 дні війни з Україною Росія втратила понад 15000 військових, ще понад 3,5 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальні втрати противника зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.