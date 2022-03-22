Під час бою на Харківщині росіяни втекли, покинувши свою техніку
У самому Харкові збільшилась кількість артилерійських обстрілів
Під час бою на околицях Ізюму Збройні сили України поповнили перелік здобутих трофеїв. Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, українська армія знищила колону окупантів. Вони просто втекли з поля бою, покинувши техніку.
За словами Олега Синєгубова, у Харкові збільшилась кількість артилерійських обстрілів.
«За минулу добу російські окупаційні війська нанесли 84 удари різних видів. Було зафіксоване нанесення ракетного удару, але сьогодні, біля 5 ранку, мобільні підрозділи Збройних Сил України в районі Нової Водолаги збили крилату ракету окупантів», – написав голова ОДА.
Активність ворога, за словами Синєгубова, вчора також була у Дергачі, селі Циркуни і у Чугуївському напряку. Під Чугуєвом наші ЗСУ вчора збили ворожий літак. Сьогодні вранці був збитий розвідувальний безпілотник.
Загалом за 27 дні війни з Україною Росія втратила понад 15000 військових, ще понад 3,5 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальні втрати противника зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.