Марка «Русскій воєнний корабль, іді …!»

«Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тис. одиниць, повідомив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

За його словами, охочі ще зможуть придбати марку в інтернет-магазинах. На це виділили 100 тис. екземплярів.

«Щоб все було чесно і прозоро 100 тис. марок будуть виділені на інтернет-магазин. І починаючи з четверга, в нашому інтернет-магазині зможуть придбати марки (2 листи на 1 замовлення) ті, хто раніше зробив замовлення в перші дні, а з п’ятниці будь-які клієнти в Україні чи за її межами. Таким чином ще більше ніж 8300 клієнтів зможуть отримати марки», – зазначив Смілянський у Facebook.

Решта тиражу буде відправлена «Укрпоштою» офіційним делегаціям, музейним фондам, а також для міжнародних зобов’язань в рамках ВПС та по філателістичним абонементам.

Крім того, отримати марку зможе кожен працівник «Укрпошти».

«Будь ласка, не треба займати черги. Єдине виключення, це наше відділення на Майдані в Києві. Там, з 13:00 сьогодні будуть продаватись марки тим 1500+ клієнтам, хто вчора не зміг їх отримати та записався в список», – додав Смілянський.

Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» випустила спеціальну поштову марку «Русскій воєнний корабль, іді …!» і конверт, ілюстрацію до яких обирали конкурсі. Крім того у планах «Укрпошти» випуск фірмових футболок з аналогічним зображенням. Марку випустили у двох номіналах – для відправки по Україні (номінал F, еквівалент 23 грн) та для міжнародних відправлень (номінал W, еквівалент $1,5).

Через декілька днів через спекулянтів довелося ввести обмеження на купівлю популярних марок.