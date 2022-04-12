21 квітня з аукціону можна буде придбати ділянку площею 0,64 га на вулиці Бескидській

21 та 27 квітня у Львові відбудуться перші земельні торги у формі аукціону від початку війни. На продаж виставили чотири земельні ділянки, передбачені під промислові потреби, склади, торговельні зони та для індивідуального будівництва.

«В умовах воєнного стану електронна форма проведення торгів є особливо зручною, адже значно спрощує процедуру продажу землі та надає можливість придбати ділянку, не виїжджаючи на місце. Запропоновані лоти особливо можуть зацікавити підприємців, які переносять свій бізнес із територій, охоплених воєнними діями», – зазначають в департаменті містобудування ЛМР.

Так, 21 квітня з аукціону можна буде придбати ділянку площею 0,64 га на вулиці Бескидській. Її призначення – під промислові потреби, тобто для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Стартова ціна – понад 5,17 млн грн.

Також 21 квітня на аукціоні можна буде придбати ділянку 0,1 га на вулиці Роксоляни для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд. Початкова ціна продажу лоту – 1,3 млн грн.

27 квітня на аукціон виставлять ділянку площею 0,19 га на вул. Городоцькій, 355-а – для будівництва та обслуговування адмінбудинків, офісних будівель, які займаються підприємницькою діяльністю. Стартова ціна – 2,9 млн грн. Ще одна ділянка, яку продадуть цього ж дня, – площею 0,65 га на вул. Трускавецька – вул. Академіка Підстригача. Вона призначена для будівництва та обслуговування будівель громадської забудови, зокрема, гуртівень-складів. Стартова ціна – майже 8,2 млн грн.

До всіх чотирьох ділянок підведені необхідні комунікації, вони розташовані в місцях за зручним транспортним сполученням. Документи для участі в аукціоні можна подати до 20:00 за день до аукціону, тобто до 20 та 26 квітня відповідно.

Нагадаємо, що у Львові планують будівництво котеджних містечок для переселенців. У мерії опрацьовують перелік ділянок, які можуть бути використані для будівництва. Наразі відомо про ділянку на 12 га на вул. Величковського в Рясному, ще одну на 2 га на вул. Тракт Глинянський, а також 8 га у Дублянах.