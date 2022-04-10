Ринок нерухомості поступово повертається до житття, свідчать дані як самих компаній забудовників, так і незалежних експертів. Більшість будівельних компаній західної України уже відновили роботу, а ріелтори фіксуюють нові угоди купівлі-продажу.

Відновлення будівництва житлових комплексів у Львові

За даними інтернет ресурсу «Енциклопедія новобудов» на початок квітня у Львові і передмістях 30 будівельних компаній (з 55-ти) підтвердили відновлення робіт (більше половини забудовників). Не враховувалися компанії, у яких станом на кінець лютого не було активних будівництв, або ж які тільки анонсували нові проекти.

Щодо власне житлових комплексів, то станом на кінець лютого в активному стані будівництва було близько 120 об’єктів, 66 з них повідомили про відновлення роботи на будмайданчиках. Нема підтверджених даних по 18-ти об’єктах, а стосовно 36 об’єктів інформація часом суперечлива. Відтак ствердно можна говорити, що в 55% житлових комплексів роботи відновилися.

Відновлення почалося поступово десь з другого тижня березня, і більш активно – впродовж другої половини місяця. Відновили роботу і консультаційні центри та відділи продажів. Це сталося, зокрема, і після публічних звернень керівників центральної та місцевої влади, які закликали відновити діяльність в тих областях, де це можливо, щоб забезпечити зайнятість людей і сплату податків.

«Приблизно така сама динаміка і в будівництві інших західноукраїнських областей: відновили роботу великі компанії Івано-Франківська, Чернівців, підтверджено відновлення робіт на окремих об’єктах Тернополя, Луцька. Є інформація про часткові відновлення робіт в Одесі», – пояснює Денис Шульга, співзасновник сайту «Енциклопедія новобудов».

Що можна придбати у Львові

Одночасно з відновленням робіт на будмайданчиках, компанії повідомили про готовність фінансових установ приймати чергові платежі в межах раніше оформлених угод. Нагадаємо, що після вторгнення російської армії, що класифікується як форс-мажорні обставини, компанії повідомили про призупинення вимог по чергових платежах і ненарахування пені та штрафів за невчасну оплату.

Можливе і укладення нових угод. Найчастіше, очевидно, йдеться про квартири в уже збудованих ЖК або ж на фінальній стадії будівництва, проте доступні також варіанти і на початкових стадіях будівництва.

«Більше зосереджувалися на роботі з існуючими клієнтами, добудові розпочатих комплексів, але, звичайно, консультуємо і надаємо можливі варіанти людям, які цікавляться в укладенні нових угод», – говорить Роман Бук, керівник агентства нерухомості «Еко-Дім».

За даними «Енциклопедії новобудов», починаючи з другої половини березня справді фіксується позитивна тенденція зацікавлення квартирами в новобудовах.

«Наприкінці березня поступово збільшується подання заявок на консультації з приводу купівлі квартир. Це невелика динаміка, звісно, але все-таки відзначається зростання», – каже Денис Шульга з «Енциклопедії новобудов».

Реєстрація права власності на нерухомість

З початку війни і введення в Україні воєнного стану робота державних реєстрів була зупинена з міркувань безпеки, що унеможливило реєстрацію права власності на нерухомість.

«У перший день війни, з метою недопущення зі сторони ворога будь-яких несанкціонованих дій з інформацією державних реєстрів, державою було тимчасово призупинено роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», – повідомили в Мін’юсті, розробивши нові правила реєстрації речових прав на нерухомість і бізнес.

Що стосується угод на первинному ринку нерухомості, то укладення нових угод можливе через спеціалізовані форми угод – інститути співфінансування та попередніх договорів.

«Придбати квартири та апартаменти здебільшого можна шляхом укладання Попереднього договору купівлі-продажу. Підписання Основних договорів купівлі-продажу та реєстрація права власності буде можливим як почнуть працювати реєстри речових прав», – пояснюють у будівельній компанії «РІЕЛ».

Ціни на квартири

Загалом складно говорити про тенденцію: у частині житлових комплексів ціни залишились на довоєнному рівні, у інших змінилися. Зараз ціни частіше прив’язують до долара, навіть в тих компаніях, які не робили цього раніше.

Доплати в межах існуючих угод та внески по нових угодах, як і раніше, проводяться в гривнях, але по діючому курсу на момент здійснення платежів. Актуальний курс компанії розраховують або як курс НБУ або комерційний курс – ці моменти найкраще уточнювати безпосередньо в відділі продажу.