У цьому приміщенні працювала перша у Деражні гімназія

Фонд держмайна виставив на аукціон житловий будинок приватного повіреного адвоката Периторіна у Деражні. У 2013 році ця будівля була включена до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Хмельницької області. В реєстрі ця історична споруда значиться як «особняк приватного адвоката Периторіна», 1910 року побудови.

Як повідомляється на сайті фонду Держмайна, на аукціон виставлена нежитлова одноповерхова будівля з підвальним приміщенням та прибудованою котельнею загальною площею 712,9 кв. м. Фундамент будинку камінний, стіни – з цегли. Аукціон запланований на 18 лютого

Серед умов аукціону є зобов’язання не пізніше, ніж через місяць з моменту набуття права власності на об’єкт приватизації, укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

У 1918 р. тут була заснована перша гімназія в Деражні, пізніше, за радянських часів, заклад був реформований у «єдину трудову школу» (будинок піонера). Останнім часом приміщення пустувало. Будинок обліковується на балансі центрально-західного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Хмельницький).