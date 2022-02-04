У будинку на вул. Староєврейській, 48 працював один з найвідоміших львівських ресторанів «Дім легенд»

У Львові виставили на продаж будинок, у якому працював один з найвідоміших місцевих ресторанів «Дім легенд». Ресторану не продовжили договір оренди і вже на початку 2022 року будинок вирішили продати за 700 тис. доларів (19,7 млн грн).

Оголошення про продаж 4-поверхової будівлі на вул. Староєврейській, 48 опублікували 2 лютого на платформі OLX. У оголошенні вказано, що за 700 тис. доларів, що згідно курсом НБУ становить 19,7 млн грн, продають усю будівлю загальною площею 280 м2 (2,5 тис. доларів/м2).

Ріелторка, яка займається продажем цього будинку, розповіла ZAXID.NET, що власником будівлі є іноземець і він продає свою нерухомість через «зміну планів». Будівля належить громадянину Канади Роману Татарському.

Будівля є нежитлова, у оголошенні вказано, що можливий «будь-який вид діяльності», а також можливий торг.

У будинку на вул. Староєврейській, 48 працював один з найвідоміших львівських ресторанів «Дім легенд». На фасаді будинку була встановлена скульптура дракона, який щовечора у певний час «видихав» стовп вогню. Подивитися на цю розвагу щовечора збиралися сотні туристів.

Весною 2019 року співзасновник «Холдингу емоцій «!FEST» Андрій Худо повідомив, що в них закінчився 10-річний договір оренди і власник будівлі відмовився його продовжувати, тому вони змушені закрити ресторан.