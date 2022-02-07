До складу підприємства входить 38 об’єктів нерухомого майна

Фонд держмайна виставив на аукціон завод санітарної кераміки «Будфарфор» у Славуті. Початкова ціна держпідприємства – 208,7 млн грн. На аукціон виставили 38 об'єктів нерухомого майна, серед яких адмінбудівля, кафе-бар «Орхідея», магазин «Ветеран», їдальні та навіть два протирадіаційні укриття. Аукціон запланований на 4 березня. Завод продають з умовою, що новий власник погасить борги із зарплати працівникам та бюджету, кредитні борги, а також щонайменше шість місяців не звільнятиме колектив.

Як повідомила прес-служба фонду Держмайна, на аукціон виставлено 38 об'єктів нерухомості, що входить до майнового комплексу славутського комбінату «Будфарфор». На балансі підприємства обліковується 45 одиниць транспортних засобів та спецтехніки. Це підприємство спеціалізувалося на виробництві сантехніки і будівельної кераміки, однак на сьогодні завод не здійснює господарську діяльність за основним видом діяльності.

Серед умов аукціону є погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом одного місяця, погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства, недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу.

Славутський комбінат «Будфарфор» донедавна був найбільшим підприємством в Україні, яке спеціалізувалося на виготовленні виробів санітарної кераміки. Комбінат був заснований у 1909 році, впродовж минулого року на ньому виготовили 1300 тисяч виробів.