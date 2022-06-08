Разом з маскувальними сітками, колесами та продуктами ділки везли велику партію контрабандних електронних сигарет

У вівторок, 7 червня, у пункті пропуску «Краківець-Корчова» на кордоні з Польщею митники затримали ділків, які намагалися ввезти в Україну майже 15 тис. контрабандних електронних сигарет разом з гуманітарною допомогою для Збройних сил України. Допомогу везли на адресу благодійної організації у Львові.

Як розповіли у Львівській митниці, 7 червня на в'їзд до України у пункт пропуску «Краківець-Корчова» прибули п’ять позашляховиків. За документами, вони везли допомогу на адресу однієї з львівських благодійних організацій. У документах, поданих для митного оформлення, було вказано, що в цих транспортних засобах везуть маскувальні сітки, каністри, продукти харчування та автомобільні колеса.

Ділків викрили у Краківці на Львівщині (фото Львівської митниці)

Під час огляду автомобілів працівники митниці спільно з прикордонниками виявили 74 ящики одноразових електронних сигарет виробництва КНР з маркуванням «ASOHU». Загальна кількість незадекларованого товару становила 14 800 одиниць.

Митники задокументували порушення митних правил при ввезенні гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. За перевезення незадекларованих електронних сигарет склали адміністративний протокол, товар відправили на склад на зберігання.