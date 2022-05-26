Банда займалася контрабандою та продажем зброї

У четвер, 26 травня, львівські поліцейські затримали організатора банди, яка займалася контрабандою та збутом зброї. Під час обшуків у нього та його спільників вилучили велику кількість зброї – пістолети, гранати, набої та саморобну вибухівку.

За даними департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, до складу угруповання входило п’ятеро осіб – мешканці Львівської, Закарпатської та Тернопільської областей, серед яких приватні міжнародні перевізники. Злочинна група торгувала незареєстрованою вогнепальною зброєю, зокрема, й за кордоном. Учасники угруповання – перевізники – доставляли зброю за межі України у розібраному стані.

Під час обшуків у фігурантів справи вилучили велику кількість зброї та вибухівки

У співпраці з польськими правоохоронцями у вересні минулого року було затримано двох учасників групи. Справа щодо них вже розглядається в суді.

Зараз львівські поліцейські затримали організатора угруповання та провели обшуки в його помешканні та в інших двох фігурантів. Вилучили гранати, пістолети, набої різного калібру, тротилові шашки вагою 750 г, капсули детонаторів та електродетонатори, саморобний вибуховий пристрій вагою 400 г, РПГ, інші саморобні вибухові пристрої та інструкції щодо виготовлення вибухівки. Також вилучили гроші – понад 20 тис. доларів США.

Наразі затриманому організатору групи повідомили підозру за незаконне поводження зі зброєю (ст. 263 ККУ). Також йому готують підозру за контрабанду (ст. 201 ККУ) та обрання міри запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до семи років тюрми.