Міністр закордонних справ Арарат Мірзоян виніс на розгляд уряду питання про вступ Вірменії до Євросоюзу

У четвер, 9 січня, уряд Вірменії ухвалив законопроєкт «Про початок процесу вступу Республіки до Європейського Союзу». Про це повідомив вірменський сайт новин News.am.

Питання про вступ Вірменії до Євросоюзу на розгляд уряду виніс міністр закордонних справ Арарат Мірзоян. Він зауважив, що в останні роки між Республікою та ЄС були досить інтенсивні та динамічні відносини, які охоплювати різні галузі.

«Євросоюз висловив свою політичну підтримку Вірменії, по суті, забезпечення середовища безпеки. Також ЄС висловив готовність підтримати зміцнення економічної стійкості Вірменії. Очевидно, що ЄС має дуже багаті демократичні традиції, вільне конкурентне середовище та передову науку», – сказав Арарат Мірзоян.

Водночас прем'єр-міністр Вірменії зауважив, що рішення про вступ країни до Євросоюзу мають ухвалити під час референдуму, а ухвалений 9 січня законопроєкт винесуть на голосування у парламенті.

Нагадаємо, у лютому 2024 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про призупинення участі країни в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Перед цим Пашинян висловлював невдоволення зв'язками Вірменії з Росією, заявивши, що Вірменія більше не може покладатися на Росію для забезпечення своїх оборонних потреб. Такі заяви пролунали на тлі повернення Азербайджаном контролю над Нагірним Карабахом.

Вже у березні 2024 року Нікол Пашинян повідомив, що Вірменія зацікавлена поглибити співпрацю з НАТО на тлі погіршення союзницьких відносин між Єреваном і Москвою.