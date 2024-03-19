Єнс Столтенберг вперше відвідав Вірменію за час свого перебування на посаді керівника Альянсу

Вірменія заявила про зацікавленість в поглибленні співпраці з НАТО на тлі погіршення союзницьких відносин від Єреваном і Москвою. Про це у вівторок, 19 березня, повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

«Я сподіваюся на швидке прийняття індивідуальної програми партнерства Вірменії з Альянсом», – заявив Нікол Пашинян.

Столтенберг вперше відвідав Вірменію за час свого перебування на посаді керівника Альянсу з 2014 року і позитивно оцінив зміни у зовнішній політиці Єревану. Генсек також висловив вдячність за надання Вірменією гуманітарної допомоги Україні у 2023 році.

Вірменія намагається налагодити тісніші зв’язки із Заходом на тлі напруженості зі своїм союзником – Росією. Останнім часом Нікол Пашинян висловлював невдоволення зв'язками Вірменії з Росією, заявивши, що Вірменія більше не може покладатися на Росію для забезпечення своїх оборонних потреб. Зокрема російські війська, які мали б захищати Вірменію, у війні між Баку та Єреваном виступили як «миротворчий контингент».

Після того, як Росія по суті відхрестилась від своїх союзницьких зобовʼязань, Вірменія у вересні 2023 року взяла участь у навчаннях НАТО.

А вже 23 лютого 2024 року Вірменія призупинила участь в ОДКБ, звинувативши в цьому Росію. Нікол Пашинян поскаржився на те, що договір про колективну безпеку щодо Вірменії не виконувався.