Нікол Пашинян заявив про призупинення участі Вірменії в ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що участь його країни в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) наразі «заморожено». Про це вірменський політик сказав 23 лютого в інтерв'ю France 24.

Пашинян додав, що договір про колективну безпеку щодо Єревана не виконувався, особливо у 2021-2022 роках, коли йому запропонували підписати спільну декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ через брак політичної оцінки «агресії Азербайджану» проти суверенітету Вірменії.

Вірменський премʼєр розкритикував позицію російської влади в конфлікті Вірменії з Азербайджаном. Він стверджує, що кілька місяців тому Росія відкрито закликала вірменське населення скинути владу.

За його словами, «ця пропаганда з Москви проти нього не слабшає». Пашинян також висловив стурбованість викраденням у Вірменії росіянина Дмітрія Сєтракова, який втік від мобілізації. Премʼєр Вірменії пригрозив Росії наслідками у випадку, якщо вимоги Єревана залишаться без відповіді.

Водночас Пашинян стверджує, що питання про збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному.

Також на думку Пашиняна, азербайджанський президент Ільхам Алієв хоче не мирного договору, заснованого на взаємному визнанні територіальної цілісності, а планує захоплення нових територій у Вірменії.

Нагадаємо, останнім часом Пашинян висловлював невдоволення зв'язками Вірменії з Росією, заявивши, що Вірменія більше не може покладатися на Росію для забезпечення своїх оборонних потреб. Зокрема російські війська, які мали б захищати Вірменію, у війні між Баку та Єреваном виступили як «миротворчий контингент».

Зараз серед членів ОДКБ залишились Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан.