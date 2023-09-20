Останнім часом з Єревана дедалі гучніше лунає критика політики Москви щодо Вірменії. Вірмени очікують більшої підтримки в конфлікті з Азербайджаном. Поворот Вірменії до Заходу неминучий, чи це лише технічні ігри? На це питання відповідає Войцех Ґурецький, експерт Центру східних досліджень (OSW) та автор книжок про регіон.

- У понеділок розпочалися міжнародні навчання Eagle Partner 2023, в яких вірмени тренуються разом з американськими військовиками. Хіба це не дивовижний розвиток подій для країни, яка є членом контрольованої Москвою Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ)?

- Ці навчання відбуваються регулярно протягом багатьох років. У них бере участь невелика кількість солдатів, і вони не мають особливого значення. Це просто рутинний захід, який відбувається раз на рік. Однак важливо те, що цього року Єреван приділив їм значну увагу, і це сталося в той час, коли Вірменія відкликала свого представника з ОДКБ – організації, яку пишномовно і перебільшено називають «пострадянським НАТО».

- Що стосується ОДКБ та військової співпраці з Росією, то нещодавно ми мали інтерв'ю прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна для однієї з італійських газет, де він сказав, що було б помилкою робити ставку лише на Росію в питаннях безпеки. З чого це раптом така заява?

- Так, це була дуже гучна заява для La Repubblica. Прем'єр-міністр сказав, що це була помилка, і зараз влада починає виправляти наслідки цієї помилки. Він також сказав, що досі Вірменія на 99,99% покладалася на Росію в питаннях своєї безпеки. Коли є один партнер, країна має обмежені можливості, звідси й необхідність диверсифікації. Чому ці слова звучать саме зараз? Я б сказав, що ці відносини почали погіршуватися з другої карабахської війни у 2020 році, а може, навіть раніше, тобто з 2018-го, коли Нікол Пашинян став прем'єр-міністром внаслідок кольорової революції. Тоді він усунув команду, яка керувала Вірменією протягом 20 років, була пов'язана з так званим карабахським кланом і представляла Республіканську партію Вірменії. Це були політики, відносно близькі до Москви. Пашинян раніше належав до іншого угруповання, яке оскаржувало присутність Вірменії в пострадянських інтеграційних структурах загалом. Тож росіяни недолюблювали його і не довіряли йому від самого початку. До цього додався той факт, що він прийшов до влади внаслідок кольорової революції, а це не той метод приходу до влади, який є популярним і вітається Російською Федерацією.

Потім, восени 2020-го, ми мали так звану Другу карабахську війну, в якій Вірменія не отримала російської підтримки. Єреван належить до всіх пострадянських інтеграційних форматів, але він також пов'язаний з Москвою двосторонніми союзницькими угодами. Тому вірмени очікували допомоги. Росія пояснювала, що бойові дії ведуться в Нагірному Карабасі, який є міжнародно визнаною азербайджанською територією, тому про таку допомогу не може бути й мови. Зрештою, в якийсь момент Росія втрутилася і врятувала вірмен від повної поразки. В результаті Баку взяв під контроль 1/3 Карабаху, а 2/3 (за винятком прилеглих територій) досі контролюють вірмени. Це завдяки Росії.

З іншого боку, потім, протягом останніх трьох років, ми мали ситуацію, коли Росія не підтримувала Вірменію, коли відбулася ескалація напруженості вже безпосередньо на кордоні між Вірменією та Азербайджаном. Великі зіткнення, що тривали кілька днів, відбулися у вересні минулого року. Вони призвели до загибелі близько сотні солдатів і з одного, і з іншого боку. Були атаковані об'єкти на вірменській території. Тоді ні Росія, ні саме ОДКБ не зайняли позиції, не втрутилися.

Останнє питання – це блокада Лачинського коридору, єдиної дороги, що з'єднує частину Нагірного Карабаху, яку досі контролюють вірмени, з Вірменією, яка триває вже кілька місяців. Росія, згідно з угодою 2020 року про припинення війни, повинна контролювати рух цією дорогою, але не робить цього, тобто не відновлює її прохідності.

Водночас Росія перестала виступати головним посередником у мирному процесі між Вірменією та Азербайджаном. Цю роль дедалі більше перебирає на себе Захід: Брюссель, а також США, де відбуваються зустрічі між главами дипломатії Вірменії та Азербайджану.

Тож можна сказати, що Вірменія справді почала дистанціюватися від Росії. Кульмінацією поки що стало інтерв'ю Пашиняна газеті La Repubblica, але була також низка інших жестів, заяв, дій, які Російська Федерація сприйняла як спрямовані проти себе.

- Ці дії включають той факт, що Вірменія збирається ратифікувати Римський статус. Хоча Єреван стурбований переслідуванням азербайджанців, які вчинили воєнні злочини, Москва вважає це ворожим для себе кроком, оскільки на підставі цього може бути затриманий Володимир Путін. У нас був візит дружини прем'єр-міністра до Києва з гуманітарною допомогою. Також у Вірменії було затримано двох журналістів, які, як вважають, поширювали російську пропаганду, серед них був і співробітник інформаційного агентства Sputnik. Яку реакцію це викликає в Москві?

- Я б додав до цих кроків недопуск до Вірменії голови Товариства дружби Росія-Вірменія. Дійсно, якщо скласти це докупи, то очевидно, що таких антиросійських жестів і дій дуже багато, що викликає нервову реакцію з боку Росії.

Щодо передачі Римського статуту до парламенту, МЗС у Москві вустами речниці Марії Захарової зажадало пояснень. У п'ятницю, 8 вересня, посол Вірменії в Російській Федерації був викликаний до російського МЗС. Там йому було висловлено протест проти заяв спікера парламенту Алена Симоняна, який також критикував ОДКБ. Увагу також було привернуто до візиту дружини прем'єр-міністра Анни Акопян до Києва. У комюніке МЗС наголошується, що Росія сприймає це як ворожі, недружні жести і ніби натякає, що її терпіння також уривається і вона більше не буде їх толерувати. У заяві також йдеться про те, що вона не уявляє собі, що десь там Вірменія відійде або дистанціюється від Російської Федерації.

- Ми також почули рішення Федеральної ветеринарної та фітосанітарної служби Росії (Россільгоспнагляд) про заборону імпорту насіння моркви з Вірменії. Це звучить трохи побіжно, але чи є це якимось оголошенням про нові санкції? Тому що саме так зазвичай використовують Россільгоспнагляд.

Це, говорячи мовою спортивних коментаторів, фіксована частина гри. Якщо відносини між Росією та якоюсь країною погіршуються, у продуктах, що імпортуються з цієї країни до Росії, знаходять якісь бактерії чи шкідливі речовини. Так було з грузинським вином чи мінеральною водою. Російські фітосанітарні служби зупинили імпорт. Це треба трактувати лише політично, як ознаку невдоволення вірменсько-російськими відносинами. Це не якась велика частина вірменського експорту, але це загроза. У поєднанні з викликом вірменського посла до російського МЗС це реальна погроза пальцем.

- Ви згадали, що Захід перехопив естафету в карабахських переговорах. Ще навесні здавалося, що можна наблизитися до якоїсь угоди. Зараз, схоже, все йде в зовсім іншому напрямку: Єреван заявляє, що Азербайджан готується до третьої війни. З чим це пов'язано, чи це також вплив Москви, яка намагається торпедувати угоду?

- Безумовно, не в інтересах Росії врегулювати цей конфлікт. Можливо, в інтересах Росії є часткова угода, але щоб конфлікт тлів, тому що тоді в Москви є причина тримати там своїх миротворців. Ідея полягає в тому, щоб весь час вести переговори, тому що тоді у вас є засоби для тиску на обидві сторони. Тож, можливо, Росія саботуватиме або вже саботує майбутню вірмено-азербайджанську угоду.

Але також Росія має дедалі менше важелів впливу на ситуацію на Кавказі. Втім, вся енергія Москви, або більша частина її енергії, спрямована на Україну, і вона просто не має сил або ресурсів на справи з іншими частинами світу. Звичайно, у Росії все ще достатньо ресурсів для того, щоб створювати певні перешкоди, певну дестабілізацію, але, безумовно, Москва не хотіла б, щоб цей конфлікт закінчився повністю. Тоді вона просто втратить інструменти впливу на Баку і Єреван.

Чому здавалося, що угода близька? Тому що вже було досягнуто консенсусу з низки технічних питань, наприклад, щодо залізничного маршруту, але не обов'язково щодо автомагістралі між Азербайджаном і Нахічеванським ексклавом.

Я думаю, що головною проблемою тут є повна відсутність довіри між сторонами: Вірменією та Азербайджаном. Цієї довіри немає навіть на елементарному рівні. У мирному процесі дуже важливо, щоб хтось почав, зробив перший крок. Тут же кожна сторона не наважується зробити крок, побоюючись, що інша ним скористається.

Військова перевага на боці Азербайджану. Є ще Туреччина, яка його підтримує. Але, безсумнівно, війна не в інтересах Баку: з одного боку, Азербайджану так чи інакше доведеться протистояти російським миротворцям. Ми говорили про ослаблення Росії, але в разі більш масштабного азербайджанського нападу ці миротворці будуть змушені відповісти або самі стануть його об'єктом. Це означало б конфлікт між Азербайджаном і Росією, а Баку поводиться досить асертивно щодо Москви. Але, думаю, не настільки, щоб вони могли дозволити собі конфлікт.

По-друге, Пашинян – політик, який, поки він при владі, готовий підписати угоду з Азербайджаном. Я думаю, що Ільхам Алієв знає про це. Якщо Пашиняна усунути від влади, дуже ймовірно, що будь-який наступний вірменський лідер буде менш охоче йти на угоду. Якщо Пашиняна усунуть від влади, то це зроблять сили, які звинувачують його саме в національній зраді, в тому, що він віддав Нагірний Карабах. Будь-який наступний лідер, а у вірменській політичній системі найважливішою особою є прем'єр-міністр, намагатиметься відсунути угоду подалі.

Із цих причин, я думаю, Азербайджан не поспішає розпочати війну, хоча ми бачимо періодичні ескалації на додаток до переговорів. Я б розглядав їх просто як засіб тиску на структури в Єревані та Степанакерті, щоб вони пішли на поступки і дозволили перейняти контроль над Карабахом, а також мотивували Вірменію підписати мирний договір, зокрема погодитися на дорогу між Азербайджаном і Нахічевані, припинення конфлікту, взаємне визнання і встановлення дипломатичних відносин.

- Наскільки таке рішення підтримують пересічні вірмени? Що показують опитування і чи може Пашинян тут дійсно розраховувати на підтримку вулиці в разі підписання такої угоди?

- Насамперед, вірмени дуже втомилися від усього цього питання. Частина сприймає Карабах як тягар, зашморг, який не дає країні нормально розвиватися, через який закриті два найдовші кордони, а Вірменія вирвана з регіонального економічного ланцюга. Через Вірменію не проходить жодна важлива магістраль. Вона виграла війну на початку 1990-х років, але не отримала вигоди від регіональних проєктів. Наприклад, каспійський газ тече з Азербайджану через Грузію, хоча міг би йти через Вірменію. Тому люди втомилися. Хоча Нагірний Карабах залишається частиною вірменської ідентичності.

Варто зазначити, що 2021 року, після поразки у війні, Пашинян втримався на посаді прем'єр-міністра, а його партія перемогла на парламентських виборах. Республіканська партія Вірменії, яка представляла попередню еліту, що правила з 1998 до 2018 року, не потрапила до парламенту.

Крім того, значна частина вірмен, як свідчать опитування, вважає, що Російська Федерація не є союзником Вірменії. За останні роки це дуже змінилося. Слід визнати, що на культурному рівні існують проросійські симпатії. Але я думаю, що існує суспільний консенсус на ці жести Пашиняна, які інтерпретуються як антиросійські. Я думаю, що якби він підписав угоду з Азербайджаном, це було б якимось чином акцептовано, хоча, звичайно, залишається велике питання, що буде з вірменами в Карабасі, якою буде їхня доля. Це величезна тема.

Я б додав, що Пашинян походить з антиросійського середовища, але він також добре відчуває суспільні настрої.

- Чи те, що говорить прем'єр-міністр, вказує на тривалі зміни, чи це певна переговорна стратегія щодо Москви? Тобто Єреван погрожує віддалитися від Росії, бо сподівається отримати від неї щось більше?

- Це теж велика невідомість. Безумовно, він керується якимись стратегічними і тактичними цілями. Останні полягають у тому, щоб заохочувати, мотивувати і допінгувати Захід, щоб він більше уваги приділяв Вірменії. І тут ці розрахунки не позбавлені підстав. Ми маємо дворічну місію ЄУ у Вірменії, яка веде до певної стабілізації, хоча це оскаржується Азербайджаном, який вважає, що вона веде до підтримання конфлікту. Але не було, наприклад, жодного серйозного нападу на об'єкти у Вірменії, ситуація на кордоні заспокоїлася, що свідчить про те, що є попит на присутність Заходу, Євроунії у Вірменії.

Звичайно, відомо, що Захід зараз однозначно більше зосереджений на Україні, Вірменія перебуває на периферії європейського інтересу. На черзі ще Грузія, і тут теж є питання, що буде з її статусом кандидата на вступ до Європейської Унії. Але в тактичному плані Пашинян розраховує на більшу західну присутність.

У стратегічному вимірі, можливо, він мріє про якийсь розворот альянсів і переорієнтацію на Захід, щоб замінити Росію як стратегічного партнера. Але є мало підстав вважати, що такий поворот може бути успішним. Росія має багато активів у Вірменії, які дозволяють їй впливати на ситуацію у країні: в економіці, енергетиці (газ надходить з Росії), залізничних мережах, є військова база в Гюмрі, яка залишиться там ще на кілька років, і витрати на її утримання несе Вірменія. Існують також культурні, політичні інструменти. Вірменія також є членом Євразійського економічного союзу, ОДКБ, митного союзу...

Таких інструментів досить багато, і важко уявити будь-які зміни без пристойного поштовху, наприклад, поразки Росії в Україні та її відходу з Кавказу. Якщо нічого подібного не станеться, то в стратегічному плані шанси на реалізацію таких можливих планів Пашиняна зводяться до нуля. Якщо, з іншого боку, він розраховує на еволюцію, то він може прорахуватися, тому що Росія, хоч і слабша, але все ще може якось діяти на Кавказі.

Я б навіть сказав, що будь-який сценарій в Україні, крім повної поразки Москви, чи навіть і поразка, робить Росію сильнішою на Кавказі, з розв'язаними руками і такою кількістю ресурсів, що вона здатна впливати на ситуацію. Тому розраховувати на те, що ці альянси можуть бути змінені, мені не здається реалістичним.

Пашинян не спалив усіх мостів з Росією, але я не можу собі уявити, що вірмено-російські відносини суттєво покращаться, якщо він залишиться при владі або якщо, per analogiam, збережеться нинішня команда в Москві. Росія не довіряє Пашиняну. Я думаю, що він своїми діями і заявами перекреслив себе як надійного партнера для Москви, тож і тут, можливо, для Заходу справді є простір для більшої активності.

Переклад з польської

Текст опубліковано в межах проєкту співпраці між ZAXID.NET і польським часописом Nowa Europa Wschodnia.

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Оригінальна назва статті: Antyrosyjskie gesty Armenii spotykają się z nerwową reakcją Moskwy