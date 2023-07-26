З точки зору Києва, актуальна війна Росії проти України є одночасно занадто типовою і занадто незвичною, щоб її можна було закінчити простими перемовинами. Типовим у російській війні є те, що вона вписується в історичну модель поведінки Москви на прикордонних територіях. Незвичайність же полягає в тому, що йдеться не тільки про українську територію, але й про російську ідентичність.

Як типовість, так і винятковість цієї війни – продовження ширшої патології та особливе значення для самої Росії – означають, що швидкий і стабільний мир з Москвою неможливий. Принаймні більшість українців та інших мешканців Східної Європи наразі не вірять у тривале перемир'я.

Росія як рецидивіст

Нинішня війна – не перший напад Москви на український народ і не єдина експансіоністська операція Кремля на території колишньої імперії. Українці навчилися на власній історії, а також на минулому і сьогоденні своїх сусідів, що росіянам не можна довіряти. Допоки російська держава існує в її нинішньому стані, вона не піде на чесні перемовини й не підпише справді тривалу мирну угоду.

Імперське начало в російській державній традиції занадто сильне, щоб уможливити значуще і тривале припинення вогню. Воно також може пережити демократичну зміну російського політичного режиму. Це сталося, наприклад, після короткочасних республіканських періодів, тобто з лютого до жовтня 1917 року і в 1990-х роках.

На відміну від багатьох зовнішніх спостерігачів, більшість політиків, експертів і дипломатів у Центральній і Східній Європі та на Південному Кавказі, а також, до певної міри, в Центральній Азії, не розглядають нинішню російсько-українську війну суто як одержимість Путіна. Вона постає як останній етап у довгій серії багатовікових російських звичайних і гібридних військових завоювань. Українці та інші народи, які раніше підпорядковувалися російським імперіям – Московській, царській, радянській та пострадянській, – пережили подібні вторгнення. «Спецоперації» чи «чистки» придушували, а іноді й повністю знищували місцеві рухи, які прагнули незалежності, і забезпечували владу Москви.

У лютому 2022 року багато зовнішніх спостерігачів були здивовані заявою Путіна про те, що широкомасштабний напад Москви на українську державу був викликаний російським страхом перед «фашизмом» Києва і спрямований на «денацифікацію» України. На противагу цьому, багато країн Східної та Центральної Європи вже були знайомі з російськими заявами про те, що їхні уряди або навіть цілі еліти були фашистськими. Наприклад, майже рівно за тридцять років до ескалації в Україні, у 1992 році, 14-та російська армія здійснила військове втручання у конфлікт всередині Молдови.

Тодішній командувач 14-ї армії, нині покійний російський генерал Алєксандр Лєбєдь, виправдовував незаконне втручання своїх військ у чужу країну заявою, яка передувала путінській брехні про 2022 рік. Лебідь заявив на пресконференції, що новий уряд молодої Республіки Молдова в Кишиневі поводиться гірше, ніж німецькі СС 50 років тому. Відкрите військове втручання регулярних російських військ призвело до остаточного розколу Молдови.

Війська 14-ї армії, так званої Оперативної групи Російської Федерації, досі перебувають на території Молдови як непрохані гості. Цього не змінив російсько-молдовський договір про виведення військ 1994 року. Кишиневу не допоміг і той факт, що в 1994 році Республіка Молдова у статті 11 своєї нової конституції проголосила позаблоковість, що відкидає вступ до НАТО. Незважаючи на обіцянку Москви вивести війська і нейтральний статус Молдови з того часу, розміщення російських військ і поділ держави тривають донині.

Колоніалізм до і після Путіна

Цей молдовський епізод 1992–1994 років – у відносно прозахідний і ліберальний період новітньої російської історії, коли Владімір Путін був політичним ніким у Санкт-Петербурзі – ілюструє ширше питання. З точки зору Центральної та Східної Європи, не має значення, чи залишається нинішній російський президент при владі, чи ні. Також не має значення, чи є російський режим демократичним, тоталітарним, монархічним, олігархічним чи будь-яким іншим. Експансіоністські прагнення Москви, найімовірніше, триватимуть. Багато західних аналітиків відкинули б такий етноісторичний детермінізм як ненауковий. Але ця похмура оцінка поширена в країнах, що оточують Російську Федерацію, і навіть серед деяких її громадян.

На тлі подій в історії всього посткомуністичного світу прагнення до припинення вогню з Москвою зараз виглядає нестратегічним, якщо не сказати нерозумним. Звичайно, Путін зі своїм найближчим оточенням або їхні наступники можуть в якийсь момент вирішити розпочати політичний діалог і начебто конструктивні переговори. Кремль може бути навіть зацікавлений у підписанні угоди про припинення вогню та реалізації заходів зі зміцнення довіри.

Однак така поведінка Росії буде суто інструментальною. Це був би тимчасовий тактичний відступ для перегрупування військ і переозброєння. Пізніше Москва з новою силою підтвердить своє транскордонне домінування, владу і гегемонію. За необхідності Кремль знову зробить це за допомогою військової сили і масового терору проти цивільного населення.

Українська психопатологія Росії

У випадку України російська агресія є особливо жорстокою і безкомпромісною. Більшість мейнстрімів російського націоналізму не визнає українську ідентичність, культуру і мову справді національними. Він розглядає їх як місцевий фольклор, нерівноцінний російській національності та культурі. Ця очевидна зневага корениться не лише в зарозумілості Москви, вона також є вираженням російського комплексу меншовартості щодо українців як старшого, більш християнського, православного, більш чітко окресленого і більш європейського східнослов'янського «братнього народу».

Український націоналізм і державність не мають права на існування з точки зору значної частини російської еліти і населення. Навіть толерування цих речей вважається в Росії блюзнірством. Українські території, за частковим винятком заходу країни, росіяни називають «Малоросією» і «Новоросією». Тому війна Москви в Україні не може вважатися справжньою війною. Це лише спецоперація в межах кордонів Великої Росії.

Навіть якщо російська українофобія не досягає рівня нацистського антисемітизму, порядок денний Москви в кінцевому підсумку є геноцидним і залишає мало місця для компромісів. Навіть якщо Київ достатньо зацікавлений у припиненні війни в майбутньому, щоб піти на відповідні поступки, незрозуміло, якого роду довготривалий компроміс може бути досягнутий з Москвою. Цілком імовірно, що Україні доведеться поступитися далекосяжним російським вимогам, як це було у випадку зі сумнозвісними Мінськими угодами 2014–2015 років.

Висновки

Припинення вогню і врегулювання конфлікту з Москвою шляхом переговорів загалом було б бажаним і для українського народу, і для українського уряду. Однак стратегічні міркування та історичний досвід застерігають Київ від якнайшвидшого припинення вогню, основаного на елементарній довірі. Припинення війни сьогодні лише сприятиме досягненню мети Кремля – підготувати російську армію, економіку і населення до нового нападу пізніше.

«Голубині» українські політики і дипломати навіть не мусять потребувати тиску з боку своїх «яструбиних» колег, щоб утриматися від передчасних переговорів з Москвою. Нинішня мирна угода буде різко контрастувати з українською історичною пам'яттю, порівняльною спостережливістю та стратегічною культурою. Століття трагічного досвіду власного та інших пострадянських народів (а також таких народів, як поляки та фіни) з московським імперіалізмом містять гіркі уроки. Вони радять усім українцям дочекатися поразки Росії, перш ніж вступати в серйозні переговори з Кремлем.

Переклад з польської

Текст опубліковано в межах проєкту співпраці між ZAXID.NET і польським часописом Nowa Europa Wschodnia.

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Оригінальна назва статті: Ukraina nie widzi sensu w negocjacjach