На Буковині правоохоронці викрили посадовця акціонерного товариства газорозподільчої компанії, який підробляв документи і привласнював собі зарплати, премії, лікарняні своїх співробітників. Таким чином буковинець незаконно отримав майже 6 млн грн. Правоохоронці повідомили посадовцю підозру.



За даними слідства, службовець однієї з газорозподільчих компаній мав доступ до загальних документів і обліку заробітної плати працівників фірми. Він скористався своїм службовим становищем й умисно вносив неправдиві відомості до платіжних документів, повідомили в прокуратурі Буковини в понеділок, 27 січня.

Допомогли викрити посадовця департаменти безпеки ТОВ «Газорозподільчі мережі України» та НАК «Нафтогаз України». Детективи бюро економічної безпеки встановили, що керівник групи заробітної плати завищував суми у платіжних документах на виплату заробітної плати, а різницю між зазначеною та фактично виплаченою сумою працівникам перераховував на власний рахунок.

️Впродовж 2022-2024 років підозрюваному вдалося привласнити 5,9 млн грн шляхом таких перерахунків, повідомили в БЕБ України. Щоб легалізувати гроші, чоловік знімав їх з банківського рахунку та витрачав на різноманітні покупки та розваги, у тому числі на азартні ігри. Також частину грошей він витратив на покупку продуктів, одягу, медичних послуг, розваг, комунальних послуг.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили посадовцю про підозру за ч. 1 ст. 209 КК України (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.