Євгеній Черняк перебуває у розшуку СБУ через підозру у фінансуванні російської агресії

Державна податкова служба анулювала ліцензії на гуртову торгівлю алкоголем для ТОВ «Українська торгово-дистрибуційна компанія», яка належить до групи компаній Global Spirits алкогольного магната Євгенія Черняка. Причиною податкова називає ухилення від сплати 700 млн грн податків та продаж алкоголю без ліценцій. Голова ДПС Руслан Кравченко у середу, 5 березня повідомив, що сума може більшою, її встановлять після всіх перевірок.

«Лише впродовж січня 2025 року ТОВ продало алкоголю на суму 48 млн грн субʼєкту господарської діяльності в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину. За адресою, куди за документами відвантажувалися 2-3 фури алкогольних напоїв на день, – розташований молитовний дім. Товариство оштрафували на 97 млн грн за безліцензійну роздрібну торгівлю», – написав Руслан Кравченко.

Він зазначив, що це лише один факт, який стосується незаконної діяльності ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія». Загалом за такою схемою компанія продала понад 37 млн пляшок і не сплатила податки.

Ще однією з причин, чому підконтрольна Євгенію Черняку компанія втратила ліцензію на гуртову торгівлю алкоголем, було те, що вона не мала одного з місць зберігання, про яке зазначила у Єдиному державному реєстрі. Кравченко зазначив, зо на фірму чекає повна документальна перевірка. Крім цього, інформацію про правопорушення передадуть правоохоронцям.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «Українська торгово-дистрибуційна компанія» працює з вересня 2021 року й зареєстроване у Запоріжжі. Керівником компанії є Микита Василенко, а власниками – «Глобал Спірітіс АМГ Європа ЛТД», яка зареєстрована на Кіпрі, та громадянин Ліхтенштейну Мікаель Мартін Вахтер.

Додамо, що ТОВ «УТДК» входить до алкогольного холдингу Global Spirits, який заснував Євгеній Черняк, якого підозрюють у фінансуванні російської збройної агресії. До холдингу також входять лікеро-горілчаний завод «Хортиця» у Запоріжжі, Одеський коньячний завод. Вони виготовляють алкоголь під такими марками як «Хортиця», «Мороша», «Первак», Blagoff, «Медовуха», Shustoff, «Мікадо» тощо. Forbes повідомляв, що за 2023 рік ТОВ «УТДК» отримала прибуток – 17,7 млн грн.

У лютому Forbes повідомляв, що Євгеній Черняк запустив контрактне виробництво віскі у Канаді, в яке інвестував 1,3 млн доларів (понад 54 млн грн). Алкогольний магнат планує експортувати алкоголь в Україну, Польщу, Румунію та Ізраїль.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Євгеній Черняк отримав підозру у фінансуванні російської збройної агресії. Йдеться про те, що 2022 році підпорядковані Черняку компанії сплатили до російського бюджету 6 млрд грн податків. СБУ розповіла, що розташовані у Центральній Азії та Південному Кавказі компанії Черняка у промислових масштабах купували спирт в Росії. Черняк заперечує всі звинувачення й називає їх «помилкою».

За словами бізнесмена, він не має бізнесу в Росії з 2014 року. Однак OSINT-дослідники Molfar встановили, що пов'язані з Черняком компанії досі продають алкоголь в Росії під маркою «Традиция успеха».

Нагадаємо, що наразі Черняк мешкає у США. За інформацією Офісу генпрокурора, він втік з України перед повномасштабним вторгненням. Черняк перебуває у розшуку СБУ.