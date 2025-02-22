Євгеній Черняк, якого СБУ підозрює у фінансування збройної агресії, планує експортувати віскі з Канади в Україну

Один з найбагатших українських бізнесменів за версією Forbes-Україна, 55-річний Євгеній Черняк, запустив контрактне виробництво віскі у Канаді й інвестував у нього 1,3 млн доларів (понад 54 млн грн). Forbes повідомляє, що бізнесмен планує продавати алкоголь на місцевому ринку та експортувати в Україну. Зазначимо, що наприкінці 2023 року Євгеній Черняк отримав підозру у фінансуванні російської збройної агресії.

За інформацією Forbes, Черняк запустив контрактний розлив на канадському підприємстві Stillus Craft Spirits, яке розташоване між Торонто й Оттавою. Першу партію віскі, яка складатиме 200 тис. пляшок, компанія Global Spirits, головою наглядової ради якої є мільярдер, планують випустити 1 листопада 2025 року. За словами Черняка, 50% продукції залишать в Канаді, а 50% експортують в інші країни – Україну, Польщу, Румунію та Ізраїль. Якщо запуск буде успішним, то друга партія становитиме 400 тис. пляшок.

Бізнесмен розповів, що виготовляючи віскі в Канаді, він прагне охопити категорію низького цінового сегмента. Алкоголь створюватимуть на канадському сімейному виробництві Stillus Crafts Spirits. Під час виготовлення першої партії на виробництві працюватимуть українські технологи. Черняк сказав, що пляшки, етикетки, закупорки він привезе з України, остільки в Канаді ці компоненти дорожчі.

Євгеній Черняк отримав підозру у фінансуванні російської агресії. Скриншот з аналітичного порталу YouControl

Це не перше виробництво, яке Черняк запускає після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, у червні 2024 року Electro Cable Group, один із найбільших виробників кольорових металів в Україні, до наглядової ради якого входить алкогольний магнат, запустив завод з виробництва кабелю у Польщі. У підприємство, яке працює у місті Забже, інвестували 19 млн євро.

Зазначимо, що до алкогольного холдингу Global Spirits входять лікеро-горілчаний завод «Хортиця» у Запоріжжі, Одеський коньячний завод. Продукцію холдингу продають під такими марками як «Хортиця», «Мороша», «Первак», Blagoff, «Медовуха», Shustoff, «Мікадо». Forbes повідомляє, що за 2023 рік Global Spirits заробив 8,4 млрд грн. Продукцію холдингу експортують у 87 країн світу.

У квітні 2024 року Forbes повідомляв, що Global Spirits почав виготовляти енергетики та коктейлі у пляшках в Польщі. Крім цього, того ж року Євгеній Черняк запустив виробництво мінеральної води й проінвестував у підприємство у Тернопільській області.

За версією Forbes, Євгеній Черняк у 2021 році посідав 19 місце у рейтингу 100 найбагатших українців. Його статки становили 470 млн доларів. Черняк також позиціонує себе як бізнес-коуч та був автором російськомовного YouTube-каналу Big Money, де, зокрема, взяв інтерв'ю в проросійського політика Андрія Портнова, представивши його як «найкращого юриста України». Наразі Черняк мешкає в США. Офіс генпрокурора повідомляв, що мільярдер втік з України напередодні повномасштабного вторгнення.

У грудні 2023 року Служба безпеки України повідомила Черняку підозру у фінансуванні російської збройної агресії. Йдеться про те, що у 2022 році підпорядковані алкогольному магнату підприємства до бюджету Росії приблизно 6 млрд грн податків. За інформацією СБУ, розташовані у Центральній Азії та Південному Кавказі компанії Черняка купували промислових масштабах спирт в Росії. Сам Черняк називав підозру від СБУ «помилкою».

Додамо, що у грудні 2023 року український Forbes повідомляв, що Global Spirits відкликав ліцензію на виробництво та продаж горілки у Росії. Крім цього, журналісти стверджували, що холдинг вийшов з російського ринку ще 2014 року. До того, у 2012 році, Черняк розповідав, що Росія приносить для Global Spirits 70% прибутку.

OSINT-дослідники Molfar встановили, що родина Черняків продовжували вести бізнес з окупантами й після 2014 року. Ба більше, у 2022 році холдинг продовжував дистрибуцію алкоголю в Росії через кіпрську компанію AMG-77 Investment Ltd. Продукцію Global Spirits й досі реалізують в Росії під маркою «Традиция успеха». Проте Черняк не визнає, що має бізнес в Росії.

У січні 2025 року Forbes і NV повідомляли, що російські слідчі оголосили Черняка в міжнародний розшук. За інформацією сайті, алкогольного магната підозрюють фінансування ЗСУ – він нібито перерахував їм 1,3 млрд рублів (560 млн грн).