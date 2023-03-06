Найбільший гравець ринку електронної комерції в Україні – Rozetka.ua – починає працювати в Польщі, повідомив співвласник компанії Владислав Чечоткін. За його словами, компанія запускає на польському ринку інтернет-магазин техніки та одягу.

«У нас є досвід онлайн-продажів, є IT-продукт і надія робити щось не тільки в Україні», – сказав він у коментарі Forbes.

Компанія працює в цій країні у тестовому режимі й відкриває інтернет-магазин техніки та одягу. Запускати маркетплейс (торговий майданчик, де, крім власних позицій, є товари інших підприємців), як в Україні, Чечоткін поки що не ризикує. За його словами, у Польщі є свій гігант електронної комерції Allegro.pl, який відвідує понад 60% місцевих користувачів. Конкурувати з Allegro виявилося складно навіть Amazon.

За словами Чечоткіна, перша ціль компанії у Польщі – вийти в нуль, «щоб команда, яка працює над проектом, змогла себе прогодувати».

Точну суму інвестицій у новий проєкт Чечоткін не називає, каже, що йдеться про мільйони доларів.

Пізніше у Facebook Чечоткін написав, що Rozetka у Польщі розраховує як на українців, яких там проживає понад 2 млн, так і на місцеву аудиторію. За його словами, наразі сайт працює в тестовому режимі – його наповнюють асортиментом. Також відбувається налагодження логістичних процесів.

Зауважимо, що Rozetka – не перша велика українська компанія, яка на тлі повномасштабної війни виходить на польський ринок. Зокрема, у цій країні активно працює логістична компанія «Нова пошта», яка відкрила там вже 19 відділень.