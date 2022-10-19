«Нова пошта» відкрила перші відділення у двох містах Польщі
Перші відділення вже працюють у Варшаві та Кракові
«Нова пошта» відкрила два відділення у Польщі. Перші відділення приватного поштового оператора відкрились у Варшаві та Кракові. Згодом «Нова пошта» планує відкрити у Польщі ще 10 відділень.
Перше відділення у Варшаві «Нова пошта» відкрила 7 жовтня. У середу, 19 жовтня, співвласник компанії Володимир Поперешнюк повідомив, що за кілька тижнів у Польщі відкриють ще до 10 відділень. Зокрема він анонсував відкриття відділень у Познані та Вроцлаві, а згодом у Катовіце та Ґданську. А на початку 2023 року планується відкриття «Нової пошти» у Чехії.
Як вказано на сайті компанії, доставка з України в Польщу коштує 250 грн за посилку до 2 кг, 325 грн за посилку до 10 кг та 400 грн за посилку до 30 кг.
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