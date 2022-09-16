«Нова пошта» знизив ціни на доставку посилок із України в Польщу у 2,5 рази. Про це повідомили у прес-службі поштової компанії.

Зокрема, тепер українці можуть надсилати посилки з особистими речами в Польщу за новими спеціальними тарифами:

до 2 кг – 250 грн замість 600 грн;

до 10 кг – 325 грн замість 900 грн;

до 30 кг – 400 грн замість 1500 грн.

«За таким тарифом можна відправити посилку до поштомату в Польщі або кур'єром на адресу. Доплачувати за кур'єра не потрібно, адже послуга вже включена до вартості. Відправити можна виключно вживані особисті речі, без цінників та бірок вагою до 30 кг: одяг, спортивні товари, дрібну техніку тощо», – йдеться в повідомленні компанії.

Посилки з України в Польщу доставлятимуться впродовж п’яти днів. Щоб оформити відправлення за новими тарифами, необхідно прийти у будь-яке відділення «Нової пошти», вказати країну та тип доставки (поштоматом або кур’єром), вказати дані отримувача в Польщі та його електронну адресу і номер поштомату, куди має надійти посилка. Його можна вибрати на онлайн-мапі, ввівши у пошуку inpost paczkomaty. Якщо доставка кур’єром – вказати адресу отримувача.

При цьому у поштомат в Польщі можна відправляти посилки до 25 кг та максимальним розміром 41х38x64 см. Якщо вага відправлення від 26 до 30 кг або розмір посилки більший, ніж комірка поштомату, то посилку доставить кур’єр.