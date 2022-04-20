«Нова пошта» запустила послугу доставки особистих речей за кордон. Відправити речі можна у 24 країни ЄС зі знижкою від 50% до 80%. Про це у середу, 20 квітня, повідомила прес-служба компанії.

Розмір знижки залежить від ваги посилки, а також зони, до якої входить певна країна ЄС.

«Рівень знижки при відправці посилок до 30 кг залежить від ваги відправлення. При відправці речей вагою від 30 до 70 кг вартість залежить від зони доставки, до якої входить країна – першої чи другої», – повідомили у компанії.

До прикладу, вартість посилки з особистими речами з України до Польщі вагою до 2 кг з становить 800 грн, до 10 кг – 1200 грн, а якщо відправити 30 кг – 2 000 грн. У тариф не входять можливі мита та податки, що їх можуть нарахувати за кордоном.

Речі за новою послугою можна відправити до Польщі, Франції, Німеччини, Італії, Болгарії, Угорщини, Литви, Естонії, Хорватії й загалом – у 24 країни Європи. Повний список країн можна переглянути за посиланням.

У «Новій пошті» зазначають, що до перевезення не допускаються особисті документи (паспорт, свідоцтво про народження), їжа, ліки, алкоголь, електроніка (фотоапарати, ноутбуки, телефони), гроші, іменні банківські карти та горючі матеріали.

Відправити речі за новою послугою можна з будь-якого відділення «Нової пошти» або оформити самостійно через особистий кабінет на сайті. Максимальна вага відправлення – 70 кг, габарити не повинні перевищувати 120х80х69 см. Термін доставки орієнтовно від 6 днів.