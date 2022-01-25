Верховна Рада на засіданні 25 січня підняла неоподатковувану вартість посилок, яка ввозиться на територію України, із 100 до 150 євро. Тепер фізособи платитимуть податок на додану вартість посилки лише тоді, якщо вона перевищуватиме зазначену суму.

За відповідний законопроект №4278 у другому читанні проголосували 274 нардепи. Таким чином, вони повернули норму, яка діяла до літа 2019 року.

Тепер, українці знову сплачуватимуть податок на додану вартість посилку лише тоді, якщо сума посилки більша за 150 євро.

Упояснювальній записці до документа йдеться, що минулий ліміт у 100 євро «призвів до скорочення імпортних відправлень в Україну, зменшення доходів міжнародних поштових і експрес-перевізників, а також посприяв активізації "сірих" схем ввезення товарів через кордон».

Правила особистого ввезення при цьому залишаються без змін. Так, податком не обкладається ввезені товари, сумарна вартість яких становить 500 євро (1000 євро у аеропортах). Скористатися такою можливістю можна лише раз на три дні.