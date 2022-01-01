Із початком 2022 року у житті українців настала низка змін. Зокрема, від 1 січня зросли тарифи на деякі комунальні послуги, також зросли зарплати і вперше за багато років збільшились стипендії для студентів. Однак зміни торкнулися й інших сфер життя.

ZAXID.NET розповідає про головні зміни, які відбулися із настанням першого новорічного дня.

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Заробітна платня

Мінімальна зарплата для українців збільшилась вже в грудні цього року – з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн. У жовтні 2022 року мінімальна зарплата зросте ще на 200 грн і– до 6,7 тис. грн.

Від мінімальної зарплати, а також від прожиткового мінімуму залежать розміри податків, соціальних стандартів і гарантій, а також розміри деяких штрафів.

Пенсії

У 2022 році в Україні буде 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій.

Із 1 січня починають виплачувати підвищені державні пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Розміри пенсії з інвалідності, що настала внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими: для I групи інвалідності – 6000 грн, для II групи – 4800 грн, для III групи – 3700 грн; для дітей з інвалідністю – 3700 грн. Ці пенсії будуть обраховувати на основі п’ятикратного розміру мінімальної зрплати (6500 грн). Також з 1 січня встановили 9% підвищення до пенсії за віком жінкам, які народилися у 1962 році. Із 1 березня пенсії знову перерахують, відповідно до середньої зарплати та інфляції. Індексація пенсій стосуватиметься державних службовців, науковців, журналістів, військових.

У березні також проіндексують щомісячні доплати для пенсіонерів старшого віку. Люди від 80 років і старше будуть отримувати щомісячну доплату до пенсії – 500 грн. Пенсіонери віком 75−80 років — 400 грн. Зростуть також мінімальні пенсії для старших людей: за наявності страхового стажу 20 для жінок і 25 років для чоловіків пенсіонери старше 80 років отримуватимуть мінімум 2600 грн, віком 75-80 років — 2500 грн.

У квітні для працюючих пенсіонерів автоматично перерахують пенсії, враховуючи стаж роботи та чинну зарплату.

Із 1 липня знову зросте прожитковий мінімум, тому знову перерахують мінімальні пенсії. Цього разу вони зростуть із 1 934 грн до 2 027 грн. Також зростуть пенсійні надбавки, які розраховують за показником прожиткового мінімуму.

Із жовтня для пенсіонерів віком 70-75 років до пенсій щомісяця доплачуватимуть до 300 грн, а мінімальна пенсія зросте до 3000 грн при страховому стажі 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Для людей цоього віку, але з меншим стажем пенсійні виплати становитимуть від 2500 грн до 3000 грн. Мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років зі стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків підвищать з 2600 грн до 2680 грн.

Із 1 грудня мінімальні пенсії знову зростуть: із 2027 до 2093 грн. Для непрацюючих пенсіонерів віком 60-70 років зі стажем 30 років у жінок і 35 років у чоловіків встановлять мінімальну пенсію 2500 грн. Якщо їхній стаж становить 20-30 років для жінок і 25-35 років у чоловіків, пенсію встановлюватимуть диференційовано й, залежно від стажу, вона становитиме від 2093 грн до 2500 грн.

Прожитковий мінімум

Зараз прожитковий мінімум для українців становить 2393 грн. У 2022 році він зростатиме двічі: з 1 липня до 2508 грн та з 1 грудня до 2589 грн. Прожитковий мінімум за різними категоріями змінюватиметься впродовж року:

Для дітей:

з 1 січня 2022 року – 2100 грн для дітей до 6 років та 2618 грн для дітей 6-18 років;

з 1 липня 2022 року – 2 201 грн та 2744 грн відповідно;

з 1 грудня 2022 року – 2272 грн та 2833 грн відповідно.

Для тих, хто втратив працездатність

з 1 липня 2022 року – 2027 грн;

з 1 грудня 2022 року – 2093 грн.

Для працездатних:

з 1 січня 2022 року – 2401 грн;

з 1 липня 2022 року – 2600 грн;

з 1 грудня 2022 року – 2684 грн.

Податки

Ставка нарахування єдиного внеску (ЄСВ) у 2022 році не зміниться і становитиме 22%. Оскільки ростиме показник мінімальної зарплати, зміниться розмір ЄСВ, який поатитимуть фізичні особи. Залежно від цього показника, мінімальний розмір страхового внеску з 1 січня становитиме 1430 грн, а з 1 жовтня – 1474 грн. Максимальна сума страхового внеску з 1 січня становитиме 21,5 тис. грн, а з 1 жовтня – 22,1 тис. грн.

Суми податків і внесків для ФОПів І групи становитимуть:

ЄСВ:

з 1 січня – 1430 грн;

з 1 жовтня – 1474 грн.

Єдиний податок – 248,10 грн.

ФОП II групи:

ЄСВ:

з 1 січня – 1430 грн;

з 1 жовтня – 1474 грн.

Єдиний податок – 1300 грн.

ФОП III група:

ЄСВ:

з 1 січня – 1430 грн;

з 1 жовтня – 1474 грн.

Єдиний податок – 5 % доходу або 3 % доходу та ПДВ.

ФОП загальної системи оподаткування:

ЄСВ:

з 1 січня – 1430 грн;

з 1 жовтня – 1474 грн.

Доходи ФОП на загальній системі оподатковуються за ставкою 18% ПДФО та 1,5% військового збору від чистого доходу.

З 1 січня 2022 року ФОПи другої-четвертої груп, які проводять розрахункові операції, повинні використовувати касові апаратию. Йдеться про близько 10% від усіх ФОПів, що працюють в Україні.

Тарифи

З початком 2022 року тарифи на комунальні послуги для українців суттєво не зміняться, однак упродовж року ситуація може змінюватись. Так, з 1 січня 2022 року не зроостатиме тариф на електроенергію –він залишиться на тому ж рівні мінімум до квітня:

за споживання менше 250 кВт/год – 1,44 грн за кВт/год.

1,44 грн за за споживаннябільше 250 кВт/год – 1,68 грн за кВт/год.

​Тарифи на газ для населення у січні також не подорожчають до квітня, а тариф на доставку газу зросте лише на кілька копійок. У Львові монополістом з доставки газу є ПАТ «Львівгаз», якому погодили тариф 2,03 грн/м3.

Тарифи на водопостачання і водовідведення з 1 січня зростає для усіх споживачів. Наприклад, мешканці Львова платитимуть більше на 14% – 25,88 грн за м3. А тарифи на теплопостачання та гарячу воду наразі залишаються незмінними.

Стипендії

З 1 січня 2022 року стипендії для українських студентів зростають у 1,5 рази, а для здобувачів профтехосвіти – у понад 2,5 рази.