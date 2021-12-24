Кабінет міністрів звільнив підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів), повідомила у п’ятницю, 24 грудня, урядова прес-служба.

Від обов’язкового застосування РРО звільняються суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних), за умови, що не буде перевищено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій, який становить 167 розмірів мінімальної заробітної плати.

«Рівень доходів підприємців у селах значно менший, ніж в містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився. Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу», – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Також, за її словами, використовувати програмні РРО, як альтернативу, не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним Інтернетом або його відсутність в селах.

«Тож уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників, та надати їм можливість не застосовувати у своїй діяльності РРО», – прокоментувала міністерка.

У Мінекономіки нагадали, що з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій, які можна встановити на смартфон.