З 1 грудня в Україні зросла мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум – це передбачено бюджетом України на 2021 рік. До цих показників прив’язані пенсії, соціальні виплати та податки, які також змінились.

ZAXID.NET публікує основні зміни, які чекають на українців з 1 грудня.

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

З 1 грудня 2021 року загальний показник прожиткового мінімуму в Україні зросте з 2294 грн до 2393 грн. Також з 1 грудня в Україні зросла мінімальна заробітна плата з 6 000 до 6500 грн. Від мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму залежить розміри максимальної та мінімальної пенсії, а також розмір податків і соцвиплат.

Цікаво, що за даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум в Україні зараз становить 5678 грн, що у понад два рази вище ніж розрахований державою.

Пенсія

1 грудня 2021 зросла мінімальна пенсія за віком пенсіонерів, які досягли 65-річного віку та мають 35 років страхового стажу (чоловіки) та 30 років (жінки). Для цих категорій громадян мінімальна пенсія зросла з 2400 грн до 2600 грн у місяць. Також з 1 грудня мінімальний розмір пенсії за віком складає 1934 грн.

Водночас максимальний розмір пенсії тепер складає 19 340 грн. Водночас мінімальна пенсія шахтарям становить 5802 грн, а мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника — 3868 грн.

Соціальні виплати

Мінімальний розмір аліментів з 1 грудня зріс для дітей до 6 років до 1 050 грн, а від 6 до 18 років – до 2 100 грн. Також зросли виплати по безробіттю, які тепер становитимуть від 650 грн до 9 924 грн.

З 1 грудня зріс розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, вона становитиме 620,25 грн. А допомога при народженні дитини залишається незмінною – 41 тис. 280 грн. Грошовий еквівалент «пакету малюка» з грудня становитиме 6300 грн.

З 1 грудня зростає пенсія для людей з інвалідністю внаслідок війни:

для І групи – до 12 тис. 571 грн;

для ІІ групи – до 10 тис. 153,5 грн;

для ІІІ групи – до 9 тис. 962,4 грн.

Податки

Ріст мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму вплинув на розмір деяких податків. Так, максимальна величина бази нарахування ЄСВ в місяць тепер становить 97 500 грн. Максимальний розмір нарахованого ЄСВ в місяць 2 1450 грн. А розмір мінімального страхового внеску ЄСВ в місяць з зарплати працівників та доходів ФОП, самозайнятих осіб та членів фермерського господарства становить – 1430 грн.

Зарплата для вчителів

З 1 грудня 2021 року підвищили заробітну плату освітянам у школах на 8,4%. Зокрема, зарплати педагогів змінились так:

для директора закладу загальної середньої освіти сума зміниться з 15 742 до 17 057 грн ;

; для молодого вчителя без категорії та стажу роботи: з 9 015 до 9 768 грн ;

; вчителя ІІ категорії: з 11 124 до 12 053 грн ;

; вчителя І категорії: з 11 912 до 12 906 грн ;

; вчителя вищої категорії: з 12 698 до 13 759 грн ;

; асистента вчителя: з 10 338 до 11 200 грн ;

; керівника гуртка: з 11 124 до 12 053 грн ;

; педагога-організатора І категорії: з 10 445 до 11 317 грн.

У зарплату входять оклад, надбавки та премії.

Електронна прописка

З 1 грудня в дію вступає закон про електронну реєстрацію місця проживання. Згідно з законом, зареєструвати своє місце проживання можна буде через сервіс «Дія». У додатку також можна буде задекларувати зміну місця проживання.

Натомість у паперовому варіанті паспорта вже не буде штампа про місце реєстрації: всі дані тепер будуть зберігатися тільки в електронному вигляді. Зараз змінити місце реєстрації наразі онлайн можна в семи містах України: Вінниці, Києві, Кривому Розі, Луцьку, Маріуполі, Рівному та Харкові.