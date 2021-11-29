На сайті міністерства фінансів оприлюднили план підвищення пенсійних виплат для українців у 2022 році. Пенсії для українців зростатимуть поступово упродовж року. Це пов’язано з ростом мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

За даними Мінфіну, ріст пенсій для українців стартує уже з 1 грудня 2021 року. Пенсії перерахують для тих, хто має маленький страховий стаж, а відтак низькі пенсії. Виплати для цієї категорії пенсіонерів зростуть з 1854 грн до 1934 грн.

Уже з 1 січня 2022 року почнуться виплати підвищених державних пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ці пенсії будуть обчислюватись, виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року (6500 грн).

Також з 1 січня встановлять 9% підвищення до пенсії за віком жінкам, які народилися у 1962 році.

З 1 березня пенсії перерахують відповідно до зростання середньої зарплати і інфляції. При цьому передбачено, що індексацію поширять на виплати і для категорій пенсіонерів, яких виключили із цього механізму у 2017 році, а саме: державних службовців, науковців, журналістів, військових.

У березні також проведуть індексацію щомісячних доплат для пенсіонерів поважного віку. Люди від 80 років і старше отримуватимуть щомісячну доплату до пенсії у розмірі 500 грн, а пенсіонери віком 75−80 років — 400 грн. У березні передбачається також збільшення мінімальних пенсій. За наявності страхового стажу 20 для жінок і 25 років для чоловіків пенсіонери віком 80+ отримуватимуть мінімум 2 600 грн, віком 75−80 років — 2500 грн.

У квітні 2022-го для пенсіонерів, які продовжують працювати, проведуть автоматичний перерахунок пенсій, який враховує набутий стаж роботи і заробітну плату, яку отримує працюючий пенсіонер.

З 1 липня знову зросте прожитковий мінімум, і з ним збільшаться мінімальні пенсії. Цього разу вони підвищаться з 1 934 грн до 2 027 грн. Також зростуть і пенсійні надбавки, прив’язані до показника прожиткового мінімуму.

З 1 жовтня 2022 року розширять перелік вікових доплат до пенсії. Так, для пенсіонерів віком 70−75 років становлять щомісячну доплату до пенсії до 300 грн. Окрім того, пенсіонерам встановлять мінімальну пенсійну виплату 3000 грн за наявності страхового стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Для людей 70-75 років з меншим стажем (від 20 до 30 років у жінок і та від 25 до 35 років у чоловіків) пенсійні виплати складатимуть від 2 500 грн до 3 000 грн.

У жовтні мінімальна зарплата зросте до 6 700 грн і це зумовить збільшення пенсій і для молодших пенсіонерів. Мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років за наявності у них достатнього стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) підвищать з 2 600 до 2 680 грн.

З 1 грудня 2022 року у зв’язку з черговим підвищенням прожиткового мінімуму мінімальні пенсії зростуть з 2 027 до 2 093 грн. Збільшуватимуться і пенсійні надбавки. Для непрацюючих пенсіонерів віком 60−70 років за наявності достатнього стажу мінімальна пенсія становитиме 2 500 грн. Для пенсіонерів з меншим стажем пенсійна виплата становитиме від 2 093 грн до 2 500 грн.