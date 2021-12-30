Робите щорічні підсумки? Згадуєте все хороше/погане/? Бо ми на ZAXID.NET не починаємо новий рік, не підбивши підсумки попереднього. Цього року ми вирішили зібрати річні підсумки за різними категоріями. Ми уже публікували підбірку новин про наші успіхи і перемоги. Тепер запрошуємо вас оцінити найбільш курйозні новини 2021 року.

Корова стрибнула в басейн з туристами у Ворохті

Це було ну дуже смішно! Ймовірно, корова просто хотіла попити, але послизнулась і з розгону стрибнула у басейн, де у той час плавали двоє хлопців. Мешканка Дніпра Олександра Стасюк, яка й оприлюднила відео 11 серпня, уточнила, що корова вилізла з басейна самостійно, знайшовши сходинки.

Екс-мера Чорткова зловили на крадіжці цибулі з чужого городу

Михайла Вербіцького, колишнього мера містечка Чортків на Тернопільщині, звинуватили у крадіжці цибулі та капусти з чужого городу. Про курйозну подію повідомив власник городу, житель Чорткова Роман Коцюбович.

Львів’янина відправили на громадські роботи за покусаного голову ОСББ

Залізничний районний суд покарав львів’янина, який покусав голову ОСББ біля свого будинку. Йому довелось виплатити постраждалому понад 100 тис. грн, а також провести 150 годин на громадських роботах.

Тернопільський суд розглянув скаргу жінки, яка примушувала племінника ходити в церкву УПЦ МП

У Шумську Тернопільської області суд розглянув справу чоловіка, який вилаяв тітку та погрожував побиттям за те, що вона примушувала його відвідувати церкву Московського патріархату. Жінка після сварки викликала поліцію і написала на родича заяву про погрози.

П’яний водій скликав мітинг на свою підтримку на Львівщині

Після того, як поліцейські сектору реагування Самбірського відділу поліції запідозрили 40-річного водія у нетверезому водінні, той скликав своїх знайомих і приятелів, які звинуватили у пияцтві самих поліцейських. У результаті патрульним довелося пройти медичну експертизу, яка підтвердила, що вони були тверезі.

У Луцьку 19-річний юнак поскаржився поліції на відсутність у «Дії» куплених прав

У Луцьку 19-річний юнак поскаржився патрульній поліції на відсутність у додатку «Дія» водійського посвідчення, яке він за 4000 грн купив в інтернеті. В результаті тепер юному водію доведеться відповісти перед законом за використання підроблених документів.

Франківський суд оштрафував священика за торгівлю капустою на вулиці

Івано-Франківський міський суд оштрафував священика УГКЦ Руслана Озарка за торгівлю з рук у невстановленому місці. Поліцейські 29 жовтня склали на чоловіка протокол за продаж капусти на вулиці у Івано-Франківську. Відповідно до рішення суду священик має сплатити 51 грн штрафу та 454 грн судового збору.

Львів'янин самостійно прибрав з-під управління поліції нелегальні конуси

Відомий львівський активіст і юрист Святослав Літинський самостійно прибрав з-під головного офісу львівської поліції дорожні конуси, які, всупереч ПДР, блокували можливість паркування автомобілів. Поліція заперечила свою причетність до порушення ПДР, незважаючи на те, що на кожному конусі є напис «ГУНП» (Головне управління Національної поліції).

Мер Івано-франківська Руслан Марцінків запропонував збирати гроші за секс на Ратуші

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував збирати по 100 тис. грн з охочих зайнятися коханням на оглядовому майданчику місцевої Ратуші, а гроші використати на її реставрацію.

Поліція відкрила провадження через допис львів'янина про собаче лайно

Поліцейські відкрили кримінальне провадження через допис львівського юриста Романа Верхоляка у Facebook за заклики до жорстокого поводження з тваринами. У дописі чоловік розкритикував власників собак, які не прибирають фекалії за своїми собаками і розповів історію про те, як його знайомий порозкидав на дитячих майданчиках собачий корм із проносним засобом.

Вуличний порохотяг у центрі Львова не всмоктував, а розкидав пилюку

Під час прибирання однієї з вулиць у центрі Львова вуличний порохотяг розносив пилюку замість того, щоб її всмоктувати. Виглядало це ефектно – пил хмарами осідав на припарковані автомобілі, вітрини магазинів та зупинку громадського транспорту.

На Закарпатті почали оживати бджоли, яких перевозила «Укрпошта»

Працівники Іршавського відділення «Укрпошти» заявили, що бджоли, про загибель яких під час транспортування повідомлялось напередодні, почали проявляти активність.

У селі на Львівщині незвично розфарбували пам’ятник Хмельницькому

У селі Кунин, за 20 км від Жовкви, своєрідно відновили встановлений там у 1966 році пам’ятник Богданові Хмельницькому, розфарбувавши його яскравими кольорами. Оригінальний результат став приводом для жартів і обурення у соцмережах.

Мешканець Чернігівщини вигадав вбивство, аби поліція розчистила сніг у його дворі

Житель Чернігівської області повідомив у поліцію, що вбив свого вітчима. Коли поліцейські прибули на місце події, то з’ясували, що чоловік хотів, аби поліцейські розчистили сніг біля його будинку, а жодного вбивства насправді не було.

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