Корова стрибає у басейн з відпочиваючими на території одного з готельних комплексів у Карпатах. Ймовірно, тварині було спекотно і вона хотіла попити води, але послизнулась та з розгону стрибнула у басейн, де у той час плавали двоє хлопців. Побачивши корову, що пливе на них, діти одразу вилізли з басейна. Мешканка Дніпра Олександра Стасюк, яка й оприлюднила відео 11 серпня, написала, що корова вибралась з басейна сама, знайшовши сходинки.

Відео Олександри Стасюк.