Літо – пора відпочинку і добре, якщо цей відпочинок триває біля води. Все буде ідеально, якщо пощастить з погодою і незабутньо, якщо з сусідами все буде гаразд. ZAXID.NET уклав добірку найбільш дратівливих ситуацій на пляжі, учасником яких був кожен з вас.

1. «Резервація» пляжу. Прийшли на пляж вранці, а його територія уже поділена завбачливими відпочивальниками, які позалишали свої рушники на найкращих місцях і пішли у своїх справах. Щоб не сваритись, доводиться тулитись на околицях, подалі від води. Але ж завтра ви теж можете прийти і зайняти собі найкраще місце під сонечком?

З відкритих джерел

2. Мої вуха. Ну, гаразд. Ви примостились на березі і, можливо, навіть не поскандалили з сусідами за місце. Але все ще попереду, бо ті ж таки сусіди ввімкнули гучну музику, забувши, що перебувають у публічному місці і їхні смаки можуть не збігатись (а насправді ніколи не збігаються) зі смаками інших на пляжі.

3. Мій ніс. Окей, скажете ви і витягнете з сумки навушники з власною музикою. Але будьте готові, що акустичне насилля доповнить дим від сигарет ваших сусідів, які окрім цього ще й гаситимуть недопалки просто в пісок біля себе, бо ж є така думка (хибна), що закопане в землю повинно обов’язково перегнити. Потім цими недопалками бавляться діти.

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4. Голі діти, бо «вони ж діти». Частина відпочивальників відзначають ще одну проблему у місцях масового відпочинку біля води. Голі діти. Так-так, думка про те, що дитина не потребує одягу, бо є дитиною для частини відвідувачів місць купання є неприйнятною. Тож, якщо плануєте йти на пляж із своїми дітьми, будьте готові до зауважень сусідів або підготуйте відповіді на питання про фізіологічні особливості людей. А такі питання від вашої малечі обов’язково будуть.

5. «Маааамооооо». Ще одним проявом поганого тону є звичка залишати своїх дітей під опікою сусідів, які від такого обов’язку можуть бути не в захваті. Особливо ті, які не мають власних дітей, а відтак досвіду поведінки з ними. Дитина без батьків почне вередувати, потім плакати, а після цього почнеться істерика на весь пляж. Що робити? Як заспокоїти малюка поки його батьки охолоджуються у воді? Підготуйтесь і до такого сценарію.

6. Туалет – всюди. Навіщо платити за туалет, якщо поруч є вода і кущі? Щось пояснювати тут справді зайве, то ж перейдемо відразу до наступного пункту.

7. Ширми на пляжі. Дехто настільки прагне приватності на публічних пляжах, що за допомогою простирадел займає чималий шматок берега і творить закриті території, які є лише ілюзією приватності. Насправді все, що відбувається за ширмами добре проглядається, але соромно від побаченого там буде не мешканцям простирадлових містечок, а вам.

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8. Вечірка під боком. Не менше роздратування виникає, коли просто у вас під носом починається вечірка з усіма вище переліченими елементами алкоголем і мангалом, запах з якого відчуватимуть усі навколо, але шашлик чи ковбаски куштуватимуть лише обрані, для вас – тільки запах.

9. Витріщаки. Хто не ловив на собі поглядів від яких стає некомфортно? Обсерваторам, які не можуть контролювати своїх потаємних бажань і годинами просвердлюють поглядами тіла на пляжі можна порадити хоча б одягнути темні окуляри. А їхнім жертвам – витримки, щоб не будувати простирадлових містечок.

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10. Собаки на пляжі. На більшості пляжів діє заборона входу із собаками і штраф за її порушення. Пояснювати, чому з чотириногими друзями не варто відвідувати пляж так само безглуздо, як і те, чому купатись з собакою – це нормально.

«Не буває такого відпочинку, щоб все ідеально – без тютюнового диму, собак і туалету в кущах», – скаже хтось і матиме рацію. Але ніхто не забороняє прагнути до ідеалу і поважати право інших на комфорт.

Що ж, тепер можна побажати вам лише вдалого відпочинку без усіх цих недоліків. Якщо ж у нашій добірці найбільш огидної поведінки на пляжі ви пізнали себе, то маєте над чим задуматись