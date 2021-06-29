За перший місяць літа львів’яни встигли пережити кілька потужних злив, рекордну спеку, апокаліпсис. Прогнози синоптиків кажуть нам про те, що погода продовжить нас дивувати.

У спекотні дні можна влаштувати пікнік на природі, поїхати на озеро або ж обрати відпочинок біля басейну. У Львові та біля міста є кілька варіантів з відкритими басейнами, де можна ліниво відпочити на шезлонгах з коктейлями або активно повправлятись у плаванні і стрибках у воду.

Rumbambar Swim&Dance Club

Адреса: 7 км київської траси, парк-готель «Древній град», 15 км від Львова

Робочі години: з 10:00 до 20:00

Вартість вхідного квитка: 350 грн на цілий день для дорослого у будні, 400 – у вихідні. З 17:00 до 20:00 можна покупатись дешевше: 150 грн з людини у будні та 200 грн – у вихідні. Квиток з лежаком для дітей до 14 років коштує 250 грн/доба. Діти до 115 см можуть проходити безкоштовно.

У вартість квитка входить лежак, рушник, користування басейном, спортивним майданчиком та дитячими гірками.

Додаткове: За 1500 грн можна орендувати шатро на трьох людей. На території комплексу є ресторан, бар та кальяни. Також можна забронювати котедж.

Otaman Resort & SPA

Адреса: Кільцева дорога Львова, 15 км від Львова

Робочі години: 10:00 – 19:00

Вартість вхідного квитка: на піщаний пляж – з 1 липня 350 грн/дорослий у будні дні та 400 грн у вихідні. У вартість квитка входить шезлог та парасоля. На зелену зону (без шезлонга) квиток коштує 250 грн/дорослий у будні дні та 300 грн/дорослий у вихідні. Вхід для дітей до 3 років безкоштовний, а для старших дітей коштує 200 грн.

Додаткове: можна орендувати великий шезлонг для двох людей за 800 грн. На території комплексу є бар та фудкорт.

Kavalier Beach Club

Адреса: вул. Старознесенська, 70, Львів

Робочі години: з 10:00 до 21:00

Вартість вхідного квитка: 400 грн/дорослий у будні дні та 500 грн/дорослий у вихідні. Для дітей до 6 років вхід на території басейну коштує 200 грн у будні та 225 грн у вихідні. З 16:00 до 21:00 вхід дешевшає до 300 грн за дорослого і 150 за дитину.

У вартість вхідного квитка не входить лежак, його можна забронювати окремо за 150 грн у будні та 200 грн у вихідні дні.

Додаткове: біля басейну можна орендувати двомісний гамак за 1100 грн у будні або 1400 грн у вихідні дні. Також є можливість орендувати бунгало 1500/2000 грн.

Відпочинковий комплекс «Пайташ»

Адреса: с. Раковець, 17 км від Львова

Робочі години: з 10:00 до 23:00

Вартість вхідного квитка: 250 грн/дорослий, 100 грн/дитина. Для дітей до 5 років вхід на територію безкоштовний. У вартість вхідного квитка входить шезлонг, також можна за 50 грн орендувати рушник.

Додаткове: на території можна орендувати альтанку та влаштувати барбекю або порибалити на озері.

«Медик»

Адреса: вул. Горбачевського, 24, Львів

Робочі години: з 9:00 до 21:00

Вартість вхідного квитка: для дорослих 1 година – 120 грн, 2 години – 200 грн, повний день – 300 грн. Вхід для дітей - 1 год. – 70 грн, 2 год. – 110 грн, цілий день – 180 грн.

У вартість вхідного квитка входить шезлонг та парасоля.

Додаткове: на території розважального комплексу є ресторан та розваги для дітей.

Rafael

Адреса: село Зубра, вул. Гонти, 1а (551 км траси Київ-Чоп), 10 км від Львова

Робочі години: з 7:00 до 20:00

Вартість вхідного квитка: 400 грн/дорослий у будні та 500 грн/дорослий у вихідні, для дітей до 10 років діє 50% знижки на вхідні квитки. При цьому діти зростом до 115 см можуть пройти на територію безктоштовно. У ранкові години (7:00-9:30) вхід коштує 80 грн з людини.

У вартість вхідного квитка входить шезлонг, рушник та можливість користування джакузі.

Додаткове: можна орендувати шатро на трьох людей за 1500 грн, при цьому за кожну наступну людину доведеться доплатити 300 грн.

«Три стихії»

Адреса: вул. Щирецька, 36, Львів

Робочі години: 8:00 – 22:00

Вартість вхідного квитка: 100 грн/дорослий на 1 годину, 350 грн/дорослий на повний день. Вхід для дітей до 14 років – 50 грн за годину та 150 грн на повний день. У вихідні ціни відрізняють: 400 грн/дорослий на цілий день, 150 грн/дорослий за годину, 250 грн/дитина за повний день та 75 грн/дитина за 1 год.

У вартість квитка входить шезлонг з рушником, дорогий та дитячий басейни, ігрова зона.

Додаткове: біля басейну працює бар та є можливість поїсти.