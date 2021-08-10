Правоохоронці виїжджали на місце злочину

Колишнього мера Чорткова Михайла Вербіцького звинуватили у крадіжці цибулі та капусти з чужого городу. Про курйозну подію повідомив власник городу, житель Чорткова Роман Коцюбович. Чоловік зазначив, що зафіксував крадіжку ще 4 серпня, коли приїхав на свій город за овочами.

«Незважаючи на дощ, до мене на город, який знаходиться за містом біля колишнього локатора, завітав на автомобілі «Нива» незваний гість, а саме екс-мер міста Чорткова Вербіцкий Михайло Володимирович. Він без мого відома і згоди вирвав собі цибулі 127 штук і декілька головок капусти», – повідомив Роман Коцюбович.

Чоловік одразу ж викликав на город поліцію. На оприлюдненому ним відео також помітно, що у багажнику «Ниви» екс-мера Чорткова стоїть мішок картоплі та кілька качанів капусти.

У поліції Тернопільщини ZAXID.NET підтвердили, що такий інцидент справді був і наряд поліції виїжджав за Чортків на городи.

«До відділку поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік обірвав цибулю та капусту з чужої ділянки. Правоохоронці, які виїжджали на місце, опитали цього чоловіка. Він дав пояснення, що просто переплутав свій город з чужим. Цей факт зареєстрований в єдиний журнал про скоєння правопорушень. Проводиться перевірка і буде прийнято рішення щодо відповідальності особи», – розповів прес-офіцер Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.

ZAXID.NET також намагався зв'язатися із самим екс-мером Чорткова Михайлом Вербіцьким, однак він так і не відповів.