Водій вуличного порохотяга Karcher лише забруднював вулицю у центрі Львова – замість того, щоб її прибрати

Під час прибирання однієї з вулиць у центрі Львова вуличний порохотяг розносив пилюку замість того, щоб її всмоктувати. Виглядало це ефектно – пил хмарами осідав на припарковані автомобілі, вітрини магазинів та зупинку громадського транспорту. Львів’янка, яка стала свідком цього курйозного випадку і зняла його на відео, поскаржилась на «Гарячу лінію міста Львова». Львівські комунальники уже заявили, що не заплатять фірмі-підряднику за прибирання, але сподіваються, що з часом ця компанія навчиться правильно корустуватися спецтехнікою, тому контракту на прибирання не розриватимуть.

Львів’янка Яна Бріглевич оприлюднила на своїй сторінці у Facebook відео, де показала, як відбувається прибирання вул. Куліша у центрі Львова. Як уточнила львів’янка у коментарі ZAXID.NET, інцидент трапився у суботу, 10 квітня, близько 10:00. Вона побачила, як несправний порохотяг забруднює автомобілі та фасади будинків пилюкою і вирішила звернути увагу водія спецавтомобіля.

Як видно на відео, яке оприлюднила Яна Бріглевич, спочатку спецавтомобіль Karcher працював у режимі порохотяга. Однак замість того, щоб всмоктувати пилюку і пісок, він розпилював її довкола. Після цього водій увімкнув режим миття і таким чином перетворив пилюку на болото.

«Там пилюки було насправді ще більше, ніж на відео, просто я запізно почала знімати. Я спитала у водія, що він робить. А він заявив, що пилососить вулицю і прибирає. Я перепитала, яким чином він пилососить, якщо вся пилюка здіймається довкола, на що він відповів, що так має бути. Він вийшов, подивився і ще раз сказав, що так і має бути», – розповіла Яна Бріглевич ZAXID.NET.

«Потім підійшов його начальник і сказав йому продовжувати. Я звернулась до цього керівника і сказала йому, що у них поламана машина і спитала, у чому логіка такого прибирання. Він сказав мені: «Вам що, найбільше треба? Чого ви до мене пристали?». Я була шокована: вони прибирають вулицю, а воно все осідає на будинках, на зупинці, на машинах, в магазинах, на вікнах», – розповідає львів’янка.

За словами Яни Бріглевич, вона звернулась на «Гарячу лінію міста Львова» і розповіла про цей випадок, заявку львів’янки пообіцяли опрацювати.

Керівник Галицької районної адміністрації Львова Андрій Зозуля заявив ZAXID.NET, що компанія-підрядник «Урбан сервіс» отримає претензію за неякісне прибирання вулиці. За вчорашні роботи на вул. Куліша цій фірмі не заплатять.

«Вони ще насправді самі вчаться. Купили нову техніку, треба навчити водіїв. Зрозуміло, що це була проблема водія – йому не треба було продовжувати роботу, якщо щось пішло не так. Насправді ця робота тривала 5 хвилин, потім він побачив, зупинився і з’їхав. Вони у цій ситуації, я думаю, розберуться і усунуть всі недоліки», – запевнив Андрій Зозуля.

Зазначимо, що львівські комунальні підприємства орендують прибиральну техніку у компанії «Урбан сервіс». Два дні тому прес-служба мерії цитувала власника цієї компанії Ігора Фіняка у повідомленні про весняне прибирання вулиць. «Після вакуумного прибирання, яке здійснюють порохотяги, проходить поливально-мийна машина, яка забирає залишки пилюки, і вулиця стає практично ідеально чистою і зволоженою», – казав Ігор Фіняк.

ZAXID.NET не вдалося додзвонитися у компанію «Урбан сервіс», щоб отримати коментар з приводу випадку на вул. Куліша.

Додамо, що на механізоване прибирання Галицького району впродовж 2021 року передбачено близько 20 млн грн.