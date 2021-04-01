Комунальники Львова почали весняні толоки. На газонах прибирають сміття, а також пісок і сіль, якими посипали тротуари в зимовий період. Вулиці прибирають порохотяги та поливальні машини.

За інформацією заступниці міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, прибиральна техніка миє проїжджу частину у всіх районах Львова.

«Сьогодні працюють 5 великих порохотягів і 2 малих. Прибирають порох з прибордюрної частини вулиць. Після того ми миємо проїжджу частину, магістральні дороги, а також тротуари поливальними машинами. Станом на сьогодні у місті працює 9 поливальних машин, які змивають той порох, який є на дорогах і на тротуарах», — повідомила посадовиця.

Також комунальники від 15 березня чистять замулені дощоприймачі, фарбують зупинки громадського транспорту, турнікети.

За інформацією заступниця міського голови Львова, фонтани у місті готують до запуску, вони запрацюють після стабілізації погодних умов. Зараз працівники відповідних служб перевіряють форсунки фонтанів, мотори та обладнання.

До слова, всесвітню акцію з озеленення, яка раніше планувалась на 20 березня, перенесли на 10 квітня. Львів теж долучиться до висадки дерев.

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