Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою

Працівники Іршавського відділення «Укрпошти» заявили, що бджоли, про загибель яких під час транспортування повідомлялось напередодні, почали проявляти активність. Про це повідомляє прес-служба «Укрпошти» з посиланням на дані Закарпатської дирекції.

З посиланням на Спілку пасічників України у відомстві повідомили, що стан пригнічення у бджіл може бути спричинений нестачею свіжого повітря, особливо, якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму: через те, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється.

«Також бджоли можуть увійти в стан підвищеної активності і через надмірну вологість, яку бджоли не можуть виділити з свого організму, що може призвести до запарювання, якщо в рамці замість меду свіжий нектар», – цитує прес-служба пасічників.

Коробки з бджолами наразі повертаються відправникам, які вже формують нову партію комах для відправки. Частину «реанімованих» бджіл відправники планують повторно переслати замовникам.

«Укрпошта наразі єдиний поштовий оператор, який здійснює доставку бджіл в межах України. Ми поділяємо відповідальність за товари, які клієнти доставляють Укрпоштою. Проте працівники Укрпошти не є фахівцями з бджолярства. Бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови пакування і доставки придатні для того, щоб перевозити бджіл. Також звертаємо увагу, що Укрпошта не спеціалізується на доставці бджіл – відповідно, ящики з бджолами перевозяться у тих самих машинах, в яких і решта відправлень», – йдеться у позиції компанії.

відео «Укрпошти»

«Вчора, практично всі ЗМІ повідомили, що з вини «Укрпошти» загинуло 8 мільйонів бджіл. Окрема тема, хто встиг порахувати їх трупи і чия вина, але залишимо це за дужками, поки йде розслідування. Важливо інше – сьогодні вже 118 ящиків бджіл вашими і нашими зусиллями (молитвами) воскресли і це не жарт», – написав у Facebook гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Як інформував ZAXID.NET, 12 травня журналіст Віталій Глагола повідомив, що 8 млн бджіл загинули під час відправки «Укрпоштою» із Закарпаття. Бджолярі, які здійснили відправку, заявили, що це сталось через відсутність кисню і відсіків для провітрювання. Повідомлялось, що бджолярі звернулись до поліції і збираються судитись з «Укрпоштою». Вартість цих бджіл на ринку становить близько 500 тис/ гривень. Правоохоронці зареєстрували заяви.

Після інциденту «Укрпошта» заявила, що у наступному році припинить надання послуги перевезення бджіл.