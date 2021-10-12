Після того, як патрульні поліцейські запідозрили 40-річного водія у нетверезому водінні, той скликав своїх знайомих і приятелів, які звинуватили у пияцтві самих поліцейських. Вони заблокували автомобіль поліції, знімаючи свої дії на відео і викликали інших поліцейських. В результаті патрульним довелося пройти медичну експертизу, яка підтвердила, що вони були тверезі. Натомість 40-річний водій, який і став причиною цього інциденту, від медогляду відмовився і тепер відповідатиме у суді за ст. 130 КУпАП (керування у нетверезому стані).

Як вдалося з'ясувати ZAXID.NET, інцидент трапився ще два тижні тому, але набув розголосу лише після того, як хтось з його учасників опублікував 11 жовтня у соцмережах відеозапис. На відео видно, що група людей оточили службовий автомобіль і звинувачують поліцейських, що ті перебувають у нетверезому стані та ледь не збили перехожих. При цьому поліцейські мовчки сидять в автомобілі і вислуховують звинувачення та лайку на свою адресу.

З відео важко зрозуміти обставини, а також час і місце конфлікту. Проте у відповідь на запит ZAXID.NET у поліції підтвердили, що цей випадок стався у неділю, 26 вересня, у містечку Рудки на Львівщині. Патрульні Самбірського районного відділу поліції зупинили за порушення ПДР автомобіль ВАЗ-2106, за кермом якого був 40-річний мешканець Рудок.

Після розмови з ним правоохоронці запідозрили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти експертизу. Водій від проходження експертизи відмовився і почав натомість скликати людей на свою підтримку – своїх друзів та знайомих, які звинувати у пияцтві самих поліцейських.

В результаті поліцейським самим довелося пройти медичну експертизу, яка підтвердила їхню тверезість у лікарні, розповів ZAXID.NET керівник Самбірського відділу поліції Сергій Захарчик. «Оскільки було телефонне повідомлення, що поліцейські перебувають нетверезі – щоби не було зайвих запитань, поліцейські поїхали самі в лікарню і пройшли медосвічення. Вони були тверезі», – розповів Сергій Захарчик, уникнувши відповіді на запитання, чому під час інциденту поліцейські поводилися так пасивно та не реагували на звинувачення та лайку у свій бік.

У Самбірській лікарні ZAXID.NET підтвердили, що за результатами проведеної експертизи алкоголю у поліцейських не виявили.

Натомість 40-річному водію, який і став причиною конфлікту, доведеться постати перед судом. Зважаючи на його відмову від медогляду, поліцейські склали на нього адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (керування у нетверезому стані) КУпАП. Матеріали справи уже надіслали до суду.