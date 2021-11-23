Пластикові конуси встановили перед управлінням поліції на проїжджій частині, що суперечить ПДР. Втім такі методи «резервування» паркомісць широко поширені у центральній частині Львова, що часто призводить до конфліктів

Відомий львівський активіст і юрист Святослав Літинський самостійно прибрав з-під головного офісу львівської поліції дорожні конуси, які, всупереч ПДР, блокували можливість паркування автомобілів.

На відео, опублікованому Святославом Літинським у вівторок, 23 листопада, видно, як він підходить до головного управління поліції і вказує на пластикові конуси, що розміщені навпроти входу в управління. Такі конуси встановлюють, щоб унеможливити паркування, і це порушує пункт 15.15 Правил дорожнього руху (заборона встановлення на проїздній частині вулиці будь-яких предметів, що перешкоджають руху чи паркуванню).

Святослав Літинський звернувся з питанням про порушення ПДР безпосередньо в управління поліції. Працівник поліції, який зустрів активіста на прохідній, заявив, що нічого не знає про походження конусів на дорозі. Поліцейський, вочевидь, сказав неправду, бо ці конуси щодня можна побачити перед входом в управління поліції. Окрім того, на кожному конусі є напис «ГУНП» (Головне управління Національної поліції).

Святослав Літинський не розгубився під час розмови з працівником поліції і заявив йому, що оскільки конуси виявились нічийні, то він їх просто забере з проїзної частини вулиці. Після цього Літинський справді забрав з дороги три пластикові конуси і поніс їх у міське бюро знахідок, яке, втім виявилось зачиненим.

У розмові із ZAXID.NET Святослав Літинський уточнив, що зараз ці конуси зберігає у своїй машині, а вже зранку він спробує знову потрапити у бюро знахідок.

«Якби поліцейські визнали, що це їхні предмети, то я би подзвонив у «102» і вимагав би складення протоколу. Але оскільки вони виявились нічийними, то вирішив відвезти їх у бюро знахідок», – пояснив свої діїСвятослав Літинський.

Цікаво, що нещодавно старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Львова Олександр Козлов заявив в ефірі Tvoemisto.tv, що поліція активно бореться із порушниками, які встановлюють конуси, фішки і стовпці на проїжджій частині. За його словами, щомісяця поліція складає близько 60 протоколів через таке порушення.

«Якщо ми виявляємо такі засоби чи до нас приходять звернення про це, то ми демонтовуємо, забираємо їх, коли є встановлена особа. У нас складають протокол, який скеровують в суд з доказовою базою. Суд виносить постанову – штраф/не штраф або на доопрацювання», – стверджував, зокрема, Олександр Козлов.

Штраф за встановлення будь-яких засобів, що перешкоджають паркуванню на проїжджій частині, становить 340 грн.