Львів’янин вдруге забрав антипаркувальні конуси з-під управління поліції
Святослав Літинський продовжує тролити поліцію через порушення ПДР
У понеділок, 27 грудня, відомий львівський активіст та юрист Святослав Літинський самостійно забрав з-під управління поліції конус, який всупереч ПДР, перешкоджав паркуванню автомобілів. Це вже вдруге львів’янин тролить поліцію за порушення ПДР.
Святослав Літинський оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відео, на якому видно, що біля входу в головне управління Нацполіції Львівщини на площі Григоренка встановлений конус. Такі конуси встановлюють, щоб унеможливити паркування, і це поширений спосіб «резервувати місця», особливо у центрі міста.
Встановлення таких конусів порушує пункт 15.15 Правил дорожнього руху (заборона встановлення на проїздній частині вулиці будь-яких предметів, що перешкоджають руху чи паркуванню).
Як і попереднього разу львів’янин зайшов в управління поліції та запитав, хто встановив цей конус, але на прохідній йому сказали, що не знають. Тому Святослав Літинський забрав його з дороги. Це вже вдруге активіст забирає нелегальні конуси з-під управління поліції. Цей факт, а також те, що на конусах є написи «ГУНП» (головне управління Національної поліції), свідчить, що поліцейські збрехали та самі встановлюють перешкоди паркуванню.
Наприкінці листопада Святослав Літинський забрав з-під управління поліції три конуси та звернувся в поліцію, щоб встановити їхнього власника.
«Я скерував заяву в Національну поліцію, яка чомусь перескерувала її в управління патрульної поліції. У патрульній поліції мені відповіли, що вони зробили часткову ревізію своїх конусів і це були не їхні. Моє звернення перескерували знову в управління Національної поліції. Відповіді від них я ще не отримав», – розповідає ZAXID.NET Святослав Літинський.
Вранці 28 грудня Святослав Літинський знову написав заяву в Нацполіцію Львівщини, що знайшов нічийний конус і просить допомогти встановити власника. Додамо, що з кінця листопада немає ніяких офіційних коментарів поліції щодо порушень, які виявив львів'янин.
Нагадаємо, що штраф за встановлення будь-яких засобів, що перешкоджають паркуванню на проїжджій частині, становить 340 грн.