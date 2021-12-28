Біля входу в головне управління Нацполіції Львівщини на площі Григоренка встановили конус, що перешкоджав паркуванню автомобілів

У понеділок, 27 грудня, відомий львівський активіст та юрист Святослав Літинський самостійно забрав з-під управління поліції конус, який всупереч ПДР, перешкоджав паркуванню автомобілів. Це вже вдруге львів’янин тролить поліцію за порушення ПДР.

Святослав Літинський оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відео, на якому видно, що біля входу в головне управління Нацполіції Львівщини на площі Григоренка встановлений конус. Такі конуси встановлюють, щоб унеможливити паркування, і це поширений спосіб «резервувати місця», особливо у центрі міста.

Встановлення таких конусів порушує пункт 15.15 Правил дорожнього руху (заборона встановлення на проїздній частині вулиці будь-яких предметів, що перешкоджають руху чи паркуванню).

Як і попереднього разу львів’янин зайшов в управління поліції та запитав, хто встановив цей конус, але на прохідній йому сказали, що не знають. Тому Святослав Літинський забрав його з дороги. Це вже вдруге активіст забирає нелегальні конуси з-під управління поліції. Цей факт, а також те, що на конусах є написи «ГУНП» (головне управління Національної поліції), свідчить, що поліцейські збрехали та самі встановлюють перешкоди паркуванню.

Наприкінці листопада Святослав Літинський забрав з-під управління поліції три конуси та звернувся в поліцію, щоб встановити їхнього власника.

«Я скерував заяву в Національну поліцію, яка чомусь перескерувала її в управління патрульної поліції. У патрульній поліції мені відповіли, що вони зробили часткову ревізію своїх конусів і це були не їхні. Моє звернення перескерували знову в управління Національної поліції. Відповіді від них я ще не отримав», – розповідає ZAXID.NET Святослав Літинський.

Вранці 28 грудня Святослав Літинський знову написав заяву в Нацполіцію Львівщини, що знайшов нічийний конус і просить допомогти встановити власника. Додамо, що з кінця листопада немає ніяких офіційних коментарів поліції щодо порушень, які виявив львів'янин.

Нагадаємо, що штраф за встановлення будь-яких засобів, що перешкоджають паркуванню на проїжджій частині, становить 340 грн.