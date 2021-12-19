31-річний львів'янин Юрій Кошла порізав колесо автомобіля Audi Q7, бо той погано припаркувався. На чоловіка склали протокол за хуліганство і тепер він має сплатити 119 грн штрафу.

Інцидент трапився ще 5 вересня 2021 року близько 17:15 на площі Княза Святослава, 5. Львів'янин Юрій Кошла порізав колесо припаркованого на площі автомобіля Audi Q7.

У судовому засіданні 14 грудня Юрій Кошла пояснив, що водій автомобіля Audi Q7 неправильно припаркувався і зачепив колесо його машини BMW 5. Тому Юрій Кошла взяв шматок арматури, яку знайшов поруч, та порізав шину заднього правого колеса автомобіля Audi Q7. Він повністю визнав свою провину в суді.

Дослідивши усі матеріали справи, суддя Наталія Румілова прийшла до висновку, що провина Юрія Кошла у хуліганстві доведена. Суд оштрафував Юрій Кошлу на 119 грн.