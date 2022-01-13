Компанія Apple найближчим часом додасть до вартості своїх товарів в App Store в Україні 20% податку на додану вартість. Так вирішили зробити через запровадження в Україні податку для інтернет-гігантів. Про це пише профільний сайт AIN.UA.

Як повідомляється, ціни мають зрости упродовж наступних кількох днів – 13-14 січня. Однак збільшення вартості не стосуватиметься старих підписок з автоматичним поновленням, оскільки для них розробникам дозволили залишити старі ціни.

Зазначимо, що ці зміни пов'язані з так званим «Законом на Google», який був прийнятий у червні 2021 року. Тепер компанії, які надають електронні послуги українцям та не є резидентами нашої країни, мають сплачувати 20% ПДВ. Закон набув чинності з 1 січня 2022 року.

Його зобов'язані платити всі, чий річний оборот операцій перевищує 1 млн грн. Він стосується компаній-нерезидентів, які надають українцям електронні послуги чи рекламу, але не мають представництва в Україні, як-от Facebook, TikTok, YouTube, Google, Apple, Microsoft та інших.

Автори податку казали, що нововведення має забезпечити рівні умови для українського та закордонного інтернет-бізнесу. Також переконували, що він не стосуватиметься простого користувача соцмереж і пошукових сервісів.

Водночас згідно з документом, від сплати ПДВ звільняються операції з постачання послуг з дистанційного навчання через Інтернет, якщо ця мережа використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем. Також від податку на додану вартість звільнено операції з постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, якщо їхнє проведення та надання не потребує участі людини.